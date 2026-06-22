Son Mühür- Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği görüşmelerin ilk turu, barış adına umut verici haberlerle tamamlandı.

İsviçre'de bir araya gelen JD Vance başkanlığındaki ABD'yle Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın önderlik ettiği İran heyeti arasındaki görüşmeler, Başkan Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditleri nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşamıştı.

Trump'ın tehditleri görüşmeleri gölgeledi...



Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını açıklaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılara yeniden başlama tehditlerini tekrarlamasıyla gergin bir şekilde başlamasının ardından bugün itibarıyla sona erdi.

60 gün içinde karar verilecek...



Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'dan yapılan ortak açıklamada, ABD ve İran'ın 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmak için bir yol haritası üzerinde anlaştığı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, teknik görüşmeler hafta boyunca Katar'a ait İsviçre dağ beldesi Buergenstock'ta devam edecek.

Hürmüz'de güvenli geçiş...



Yapılan açıklamada, tarafların Lübnan'daki İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bir mekanizma üzerinde anlaştığı ve tartışmalı boğazdan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamaya yardımcı olmak için bir iletişim hattı açtığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, ülkesinin petrol ve petrokimya ihracatı için muafiyetler sağladığını, dondurulmuş bazı varlıkların serbest bırakılmasını sağladığını ve İran için bir yeniden yapılanma ve kalkınma planı başlattığını söyledi.

Tarafların yol haritası konusunda anlaşmasının ardından Brent petrol fiyatı yüzde 2 geri çekilerek 78.99 dolara indi.