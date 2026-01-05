Venezuela'da yaşanan gelişmelerin yankıları sürmeye devam ediyor. ABD tarafından Venezuela'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon dünya kamuoyunda etkilerini göstermeye devam ederken, yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. Gelişmeler kapsamında, devlet başkanı Maduro ve eşi ABD güçleri tarafından Venezuela'dan kaçırılmış ve ülke dışına çıkartılmıştı.

Sürecin devamında ise Maduro ve eşi ABD'te getirilmişti. Tüm bunlara ek olarak ise bugün TSİ 20.00 sıralarında Maduro'nun New York'ta hakim karşısına çıkarılacağı öğrenilmiş, Maduro ve eşi duruşmanın gerçekleştirileceği binaya getirilmişti. ABD ve dünya kamuoyu bu gelişmeyle çalkalanmaya devam ederken, Venezuela'da da yeni gelişmeler yaşandığı gün yüzüne çıktı.



Ana muhalefet partisine kapatma davası!

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da yeni gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre, Venezuela Başsavcılığı tarafından ana muhalefet partisinin kapatılması için dava açıldığı öğrenildi. Ayrıca, Venezuela'da muhalif vekillerin gözaltına alındığı ifade edildi.