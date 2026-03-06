Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman ve Siirt çevreleriyle Kocaeli ve Mardin’in doğusunda yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor. İç bölgelerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
MGM'nin hava raporu
Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi’nde 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor.
Rüzgarın yurt genelinde kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Gece saatlerinden itibaren Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleriyle Siirt’in doğusu ve Van’ın güney ile batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.
6 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra doğu ve batı ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM -15°C, 1°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -13°C, 0°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA -1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
VAN -5°C, 4°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR -2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 0°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerind kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu