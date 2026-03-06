Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman ve Siirt çevreleriyle Kocaeli ve Mardin’in doğusunda yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor. İç bölgelerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MGM'nin hava raporu

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi’nde 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın yurt genelinde kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Gece saatlerinden itibaren Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleriyle Siirt’in doğusu ve Van’ın güney ile batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. 6 Mart 2026 Hava durumu MARMARA EDİRNE °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EGE A.KARAHİSAR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ ADANA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra doğu ve batı ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA °C, 10°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 11°C Parçalı zamanla çok bulutlu KAYSERİ °C, 7°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu KONYA °C, 12°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu BATI KARADENİZ BOLU °C, 8°C Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu DÜZCE °C, 13°C Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 7°C Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA °C, 11°C Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu SAMSUN °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 8°C Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu TRABZON °C, 11°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu DOĞU ANADOLU ERZURUM -15°C, 1°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS -13°C, 0°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA -1°C, 10°C Parçalı bulutlu VAN -5°C, 4°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR -2°C, 14°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP 3°C, 14°C Parçalı bulutlu SİİRT 0°C, 13°C Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerind kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA 5°C, 15°C Parçalı bulutlu