Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora programlarına kabul şartlarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’nin 6 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Doktora öğrencisi olmak isteyen adayların merkezi bir yazılı sınava girmesi gerekecek.

Yeni sistemde doktora başvurusu yapan adaylar arasından, belirlenen kontenjanın en fazla dört katı kadar aday yazılı sınava katılma hakkı elde edecek.

Değerlendirmede üç kriter dikkate alınacak

Yazılı sınava girmeye hak kazanacak adaylar belirlenirken üç temel kriter esas alınacak. Buna göre değerlendirme şu puanların ağırlıklandırılmasıyla yapılacak:

ALES puanının yüzde 40’ı

Yabancı dil puanının yüzde 30’u

Lisans mezuniyet notunun yüzde 30’u

Bu kriterler doğrultusunda en yüksek puana sahip adaylar yazılı sınava davet edilecek.

Yazılı sınav merkezi olarak yapılacak

Doktora için yapılacak yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Başarı barajı 70 puan

Yazılı sınav sonucunda 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak. Bu barajı geçen adaylar ise doktora programlarına kabul sürecinde değerlendirmeye alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

"MADDE 1- 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen öncelikli alanlarındaki doktora programlarına Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kontenjan kadar doktora öğrencisi seçimi bu Yönetmelikte yer alan genel ve özel şartlara sahip olunması ve asgari ALES ve yabancı dil puanlarından az puan belirtilmemesi şartıyla aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak yazılı sınava, kontenjan sayısının en fazla 4 katı kadar aday ALES puanının %40’ı, yabancı dil puanının %30’u ve lisans mezuniyet notunun %30’u dikkate alınarak girmeye hak kazanır. Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde merkezi olarak yapılır. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılır.

b) Doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak nihai değerlendirmede ALES puanının %25’i, lisans mezuniyet notunun %25’i, yabancı dil puanının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u dikkate alınır. Nihai değerlendirme puanı 70 puanın altında olanlar başarısız sayılır. Bu kapsamda doktora öğrencisi olmaya hak kazananların öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır ve doktora öğrenciliğine ilişkin hususlarda 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür."