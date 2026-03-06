Eyal Zamir, İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik yürüttüğü askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zamir, İsrail Hava Kuvvetleri’nin düzenlediği yoğun saldırılar sonucunda İran’ın hava savunma sistemlerinin büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ve İran hava sahasında geniş ölçüde üstünlük sağlandığını söyledi.

“Tahran’a giden yolu açtık”

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, operasyonların ilk aşamasında İran’ın hava savunma kapasitesine ağır darbe vurulduğunu belirtti.

Zamir, “24 saat içinde pilotlarımız Tahran’a giden yolu açtı. İran’ın hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80’ini imha ettik ve İran hava sahasında neredeyse tam hava üstünlüğü sağladık” ifadelerini kullandı.

2 bin 500 saldırı, 6 binden fazla mühimmat

İsrail Hava Kuvvetleri’nin operasyon boyunca yoğun bir askeri faaliyet yürüttüğünü belirten Zamir, saldırıların kapsamına ilişkin rakamlar paylaştı.

Zamir, “Pilotlarımız şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdi ve 6 binden fazla mühimmat kullandı” dedi.

Balistik füze rampaları hedef alındı

Operasyonların temel hedeflerinden birinin İran’ın balistik füze kapasitesi olduğunu ifade eden Zamir, istihbarat destekli saldırılarla önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Zamir, “İsrail için doğrudan tehdit oluşturan balistik füzeleri hedef alıyoruz. Füze rampalarının yüzde 60’tan fazlasını etkisiz hale getirdik ve imha ettik. Ancak her füze ölümcül bir tehdit olmaya devam ediyor” dedi.

Operasyonların yeni aşaması başladı

Zamir ayrıca İran’a yönelik askeri operasyonların yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı.

İlk aşamada hava üstünlüğünün sağlandığını ve füze sistemlerinin önemli ölçüde baskılandığını belirten Zamir, bundan sonraki süreçte saldırıların İran yönetiminin askeri kapasitesine ve altyapısına yöneltileceğini ifade etti.

Zamir, “Rejimin temellerine ve askeri kabiliyetlerine yönelik saldırıları yoğunlaştıracağız. Elimizde henüz açıklamayı düşünmediğim bazı sürpriz hamleler de var” dedi.

ABD ile yakın koordinasyon

İsrail Genelkurmay Başkanı, operasyonların ABD ile yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü de vurguladı.

Zamir, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Zamir, iki ülkenin ortak hareket ettiğini vurgulayarak bu süreci “tarihi bir askeri iş birliği” olarak nitelendirdi.