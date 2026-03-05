ABD Başkanı Donald Trump, basına verdiği iki ayrı mülakatta İran’daki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve küresel krizlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran’daki siyasi düzenin savaş sonrası yeniden şekilleneceğini savunarak ABD’nin bu süreçte belirleyici rol üstlenmeyi planladığını söyledi.

“İran’ın geleceğinde söz sahibi olacağız”

Trump, İran’daki yönetim yapısının geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ABD’nin sürece önemli ölçüde etki edeceğini dile getirdi.

Trump, İran’da kurulacak yeni yönetimin nükleer silahlardan arındırılmış bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu konuda büyük bir etkimiz olacak. Aksi halde herhangi bir anlaşma yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’da ortaya çıkacak yeni liderin ülkeyi yeniden aynı gerilim ortamına sürüklememesi gerektiğini belirtti.

Mücteba Hamaney’e mesafeli mesaj

Trump, İran’da liderlik için adı geçen Mücteba Hamaney hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın dini lideri olarak bilinen Ali Hamaney’in oğlunun güçlü adaylardan biri olarak gösterilmesine rağmen Trump, Mücteba Hamaney’in olası bir liderlik seçeneği olarak pek olası görünmediğini ifade etti.

“İran’ın askeri gücü büyük ölçüde yok edildi”

Trump, İran’a yönelik yürütülen askeri operasyonlara da değinerek ABD’nin bu süreçte önemli bir tehdit unsuru olarak gördüğü yapıları ortadan kaldırdığını savundu.

Operasyonların “son derece kontrollü” şekilde yürütüldüğünü söyleyen Trump, askeri kapasitenin ciddi ölçüde zayıflatıldığını iddia etti.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Donanmaları yok. Hava kuvvetleri yok. Radar sistemleri yok. Hepsi ortadan kaldırıldı. Orduları darmadağın edildi.”

Kürt gruplara destek mesajı

Trump, İran’daki bazı Kürt grupların saldırı başlatması durumunda bunu destekleyebileceğini de söyledi.

İran’daki muhalif Kürt grupların harekete geçmesi ihtimaline olumlu yaklaşan Trump, böyle bir adımın kendisi açısından desteklenebilir olduğunu ifade etti. Ancak bu gruplara hava desteği sağlanıp sağlanmayacağı konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Hürmüz Boğazı mesajı

Trump, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu.

Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığının önemli bir bölümünün bu geçitten gerçekleştiğini hatırlatan Trump, boğazdaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Küba ve Venezuela açıklaması

Trump, İran’daki gelişmelerin küresel siyasette başka sonuçlar da doğurabileceğini savundu.

Küba ve Venezuela hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, Venezuela’dan gelen petrol akışının kesilmesiyle Küba’nın ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

ABD Başkanı, Küba yönetiminin Washington ile anlaşma arayışında olduğunu iddia etti.

Zelenskiy’e müzakere çağrısı

Trump açıklamalarında Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna’daki savaşa da değindi.

Zelenskiy’in artık müzakere sürecinde daha aktif rol alması gerektiğini savunan Trump, Ukrayna’nın savaşın sona ermesi için bir anlaşma yapması gerektiğini ifade etti.

Trump ayrıca Vladimir Putin’in savaşın bitirilmesine yönelik bir anlaşmayı görüşmeye hazır olabileceğine inandığını belirtti.

