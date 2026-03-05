Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişiyle birlikte ilçede kapsamlı bir dayanışma seferberliği başlattı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediyenin sıcak yemek dağıtım ağında ilk durak Zafertepe Mahallesi oldu. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun da bizzat katıldığı etkinlikte, yüzlerce vatandaş iftar sevincini belediyenin ikramlarıyla paylaştı.

Zafertepe’de gönül sofraları sıcak yemekle kuruldu

Konak Belediyesi bünyesinde görev yapan usta aşçıların büyük bir titizlikle hazırladığı menüler, Zafertepe Mahallesi sakinlerini ortak bir sofrada buluşturdu. Tarık Gencay Spor Tesisi’nde kurulan dağıtım noktasında, dumanı üstünde tüten yemeklerini alan mahalle sakinleri, Ramazan ayının getirdiği kardeşlik ve yardımlaşma atmosferini hep birlikte soludu. Zengin ve besleyici içeriğiyle dikkat çeken iftar menüsü, hem mideye hem de gönüllere hitap ederken; organizasyonun düzeni ve kapsayıcılığı bölge halkından tam not aldı.

Başkan Mutlu: "Konak’ta hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Sıcak yemek dağıtımı sırasında vatandaşlarla bir araya gelen ve mahalleliyle samimi diyaloglar kuran Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, teknik ekibiyle birlikte bölgedeki ihtiyaçları yerinde inceledi. "Adil Kent, Eşit Yurttaş" vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Mutlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ramazan ayının manevi huzurunu ve bereketini Zafertepe’deki komşularımızla paylaşarak çoğaltıyoruz. Hazırladığımız sıcak aşımızı vatandaşlarımıza ulaştırarak, aynı lokmada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim temel amacımız, Konak’ın her sokağında dayanışmayı daim kılmaktır. Bu kentte hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek; çünkü biz her zaman yan yana, omuz omuza olmaya devam edeceğiz.”

Sosyal Belediyecilikte eşitlik ve şeffaflık vurgusu

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan ayı boyunca sürdürülecek olan bu hizmetin sadece bir yemek dağıtımı değil, aynı zamanda toplumsal bir kucaklaşma olduğunun altını çizdi. Mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek not alan Mutlu, yerel yönetimlerin en önemli görevinin vatandaşın refahını artırmak olduğunu belirtti. Konaklıların her koşulda yanında olduklarını hatırlatan Başkan, belediyenin tüm imkanlarının adil bir şekilde ilçenin dört bir yanına ulaştırılacağının sözünü verdi.

Dayanışma halkası Cengiz Topel Mahallesi ile sürecek

Zafertepe’de başlayan bu anlamlı hizmet, bir program dahilinde ilçenin diğer mahallelerine de taşınacak. Konak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sıcak yemek dağıtımının bir sonraki adresi Cengiz Topel Mahallesi olacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan programların yer ve saat bilgileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına belediyenin resmi sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları üzerinden düzenli olarak güncellenecek. Konak sakinleri, bu sayede dayanışma sofralarının nerede kurulacağını anlık olarak takip edebilecek.

