ABD tarafından Venezuela'ya düzenlenen operasyonun yankıları sürüyor. ABD'nin düzenlediği operasyonda başkent Karakas başta olmak üzere birçok nokta hedef alınmış, devlet başkanı Maduro ve eşi ise kaçırılmıştı. İlk olarak Maduro ve eşinin ülke dışına çıkartıldığı öğrenilmişti. Ardından New York'a getirilen Maduro ve eşi, bugün TSİ 20.00 sularında duruşma için mahkemeye çıkarılacak. Maduro'nun mahkemeye getirilme görüntüleri dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, o görüntülere bir yorum da eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'dan geldi.

"Tam eşkıyalık!"

Sosyal medya hesabı üzerinden görüntüleri paylaşıp yorumda bulunan İşbaşaran, "Tam eşkiyalık!

Maduro ve eşini mahkemeye götürüyorlar. Yargılayacak hakim de 92 yaşında

Trump,Kasım’da yapılacak seçimde senatodaki çoğunluğu kaybedip azledilmezse dünyanın başı belada!" ifadelerini kullandı.