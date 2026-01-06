Ulusal basında yer alan haberlere göre güvenlik güçleri, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz şekilde uçuş yapan ve kimliği tespit edilemeyen insansız hava araçlarına ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silah sesleri duyulurken, olayın meydana geldiği alandan motosikletlerin geçtiği görüldü. Hükümete yakın, adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğunu aktardı. Silah seslerinin bölgede kısa süreli paniğe yol açtığı belirtildi.

Neler yaşandı?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak günü yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak seslerinin duyulduğu bildirilmişti. Patlamaların ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin farklı bölgelerindeki sivil ve askeri hedeflere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu; Maduro’ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı ağır silahlar ile yıkıcı cihazlar bulundurma suçlamalarının yöneltildiğini duyurdu.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirdi, bazıları ise açıklamalarıyla ABD’ye destek verdi.