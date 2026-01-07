Venezuela yönetimi, ABD’nin ülkeye yönelik askeri müdahalesi sırasında hayatını kaybeden askerler için 7 günlük ulusal yas ilan etti. Yas kararı, başkent Caracas’ta devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

“Bu cumhuriyet için can verdiler”

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, yaptığı açıklamada yaşamını yitiren askerlerin Venezuela’nın egemenliği için mücadele ederken hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Rodrıguez, “Bu gençler, ülkemizi ve meşru yönetimi savunurken canlarını feda etti. Onlara karşı büyük bir minnet borcumuz var” ifadelerini kullandı.

Rodríguez, operasyon sırasında çekilen görüntülerin kendisini derinden etkilediğini söyleyerek, hayatını kaybeden askerlerin Venezuela halkının onurunu temsil ettiğini vurguladı.

Kayıp sayısı açıklandı

Venezuela yönetimi tarafından paylaşılan bilgilere göre ABD’nin askeri müdahalesi sırasında 24 Venezuelalı güvenlik görevlisi ile 32 Kübalı askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, saldırıların özellikle askeri noktalar ile stratejik tesisleri hedef aldığını açıkladı.

Caracas’ta patlamalarla başlayan gece

Olaylar, 3 Ocak’ta Caracas’ta gece saatlerinde duyulan patlama ve uçak sesleriyle başladı. Kısa süre sonra Venezuela yönetimi, ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislerin hedef alındığını duyurdu.

Saldırıların ardından başkentte güvenlik önlemleri artırılırken, kamu binaları ve askeri noktalar koruma altına alındı.

Maduro ve eşi ülke dışına çıkarıldı

ABD yönetimi, operasyonun ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Washington yönetimi, Maduro hakkında çeşitli suçlamalarla yargı sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Venezuela’dan dünyaya çağrı

Venezuela yönetimi, yaşanan gelişmeler sonrası uluslararası topluma çağrıda bulunarak ABD’nin müdahalesinin kınanmasını istedi. Bazı ülkeler saldırıyı sert ifadelerle eleştirirken, bazı ülkeler ise ABD’ye destek veren açıklamalar yaptı.

Ülkede hayat yavaşladı

Ulusal yas kapsamında kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirildi, eğlence ve kutlama içerikli etkinlikler iptal edildi. Ülkede birçok kentte anma törenleri düzenlenmesi planlanıyor.