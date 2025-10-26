Veloturk Gran Fondo Çeşme bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirilirken 91 K, 67 K ve 41 K'lık parkurlarında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Veloturk Gran Fondo Çeşme bu yıl 9. kez gerçekleştirildi.

17 ülkeden 715 sporcunun katıldığı organizasyonun 91 K, 67 K ve 41 K'lık parkurlarında dereceye giren yarışçıların ödülleri düzenlenen törenle verildi. Çeşme merkezden start alan 91K'lık parkur, sabah 08.00'de başladı.

382 metrelik parkur Çeşme şehir merkezinde sona erdi

Bisikletçiler, 1025 metrenin üzerinde tırmanış yaparak Çeşme merkezde finişe ulaştı. 67 K'lık parkur, Çeşme merkezden start alarak aynı noktada sona erdi. 787 metrenin üzerinde tırmanışa sahip parkur, saat 08.30'da start aldı. 41 K'lık Çeşme parkuru ise sabah 09.00'da Çeşme merkezden start aldı ve 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışa sahip parkur, Çeşme şehir merkezinde sona erdi.

Yarışların startını; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler de pedal çevirdi

Ayrıca 41K'lık Çeşme parkurunda, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler de pedal çevirdi. 91 K'lık parkuru erkeklerde Onur Dağlıoğlu, kadınlarda Gökçe Demirsoy ilk sırada tamamladı. 67 K'lık parkurda erkeklerde Fatih Güngör, kadınlarsa Belçikalı Els Bourgonjon, 1. oldu. 41 K'lık yarışta ise erkeklerde Fatih Ertörün, kadınlarda Delfin Eylül Avcı podyumun ilk basamağında yer aldı.