Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hafızlık Eğitimi Verilen Kur’an Kurslarında Okuyan Erkek Öğrenciler Arası Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" Türkiye Finali, İzmir İl Müftülüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışmada Ege Bölgesi’ni temsilen İzmir Aliağa Yenişakran’dan katılan Kestanepazarı Hacı Tülay Çolakoğlu Kur’an Kursu öğrencisi Mehmet Küççülü, Türkiye birincisi oldu.

Programa üst düzey katılımlar gerçekleşti

Bornova Bilal Saygılı Camii Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Müftü Vekili Şakir Kırkız, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, kurum amirleri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Süleyman Elban öğrencileri tebrik etti

Programın sonunda katılımcılara hitap eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, gönülleri huzurla dolduran bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yarışmacı öğrencileri, onları yetiştiren hocalarını ve ailelerini tebrik etti.

Program sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve İzmir İl Müftülüğü tarafından hazırlanan hediyeler, öğrencilere ve öğreticilerine protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Finalde dereceye giren öğrenciler ile yarışmaya katılan tüm öğrenci, öğretici ve aileleri tebrik edildi.