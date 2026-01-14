Son Mühür - Çamardı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede bugün buzlanma ve don olayının beklendiği, bunun da ulaşımda aksamalara neden olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda Hıffızsaha Kurulu kararınca ilçe geneli ve köylerimizde 14 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer ilçe merkezi ve köy okullarımızda eğitm öğretime devam edilecektir."

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede bugün buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtilerek, "Bu durum ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden köylerimizden yapılan taşımalı eğitime 14 Ocak Çarşamba bir gün ara verilmesine kaymakamlığımızca karar verilmiştir. Bunun dışında ilçemiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.

Bitlis'te de eğitime ara

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda kent genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışının beklendiği ifade edildi. Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak buzlanma riskinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bitlis genelinde köy okullarında ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."