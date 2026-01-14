Son Mühür- Geçtiğimiz Eylül ayında Memleket Partisi eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki heyet, Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etmişti.

Partinin logosunda beyaz zemin üzerine kırmızı renkte CHP’nin altı okunun yanı sıra hilal ve Türkiye haritasının kullanılması CHP'li kurmayları harekete geçirdi.

CHP'ye ait bir simge...

CHP'yle özdeşlemiş Altı Ok'un kullanılmasına yönelik itirazını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP'ye, AYM'den onay çıkmadı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi parti sicil kayıtlarının incelenmesinde Cumhuriyetçi Milletin Partisi isminde bir kayıt olmadığına dair görüşünün ardından Anayasa Mahkemesi, CHP'nin itirazına bu aşamada yer olmadığına karar verdi.



AYM'nin kararında CHP'nin konuyla ilgili bundan sonra yapacağı itirazlara herhangi bir engel olmadığı hatırlatıldı.

CMP'nin kuruluş dilekçesi 9 Eylül 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na sunulmuş, CHP üç gün sonra 12 Eylül 2025'de Anayasa Mahkemesine sunduğu dilekçeyle CMP'nin kullandığı isim ve amblemin kendi isim ve amblemine benzerliğine dikkat çekmişti.