Özellikle yılbaşı tatili nedeniyle televizyon kanallarının yayın planlamalarında kapsamlı değişikliklere gitmesi, dizilerin ve yarışmaların bir haftalık zorunlu ara vermesine neden oldu.

Programın sıkı takipçileri "Veliaht final mi yaptı?" veya "Yayından mı kaldırıldı?" sorularına yanıt ararken, beklenen açıklama yayın akışı listeleriyle netleşti. Televizyon dünyasında özel günlerde uygulanan yayın stratejileri gereği, reklam düzenlemeleri ve izleyici kitlesinin tatil rehavetinde olması sebebiyle yapımın bu hafta ekranlara gelmediği görüldü. Kanallar, yılın ilk gününde genellikle yerli veya yabancı sinema filmlerine ağırlık vermeyi tercih etti.

Veliaht 16. Bölüm Neden Yok?

Televizyon kanalları, 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde ve yılbaşı ertesinde dizilerin veya yüksek bütçeli yarışmaların yeni bölümlerini yayınlamamayı tercih eder. Bunun temel nedeni, reklam gelirlerinin bu özel günlerde standart günlere göre farklılık göstermesi ve izlenme oranlarındaki (reyting) belirsizliktir. Veliaht yarışması da bu sektörel uygulama kapsamında bir haftalık ekran molası verdi. Programın yayından kaldırılması veya final yapması gibi bir durum söz konusu olmadı; yaşanan durum tamamen takvimsel bir ertelemeden kaynaklandı.

Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yarışmanın merakla beklenen 16. bölümü için tarih netleşti. İzleyicilerin heyecanla beklediği performanslar ve jüri değerlendirmeleri, bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Veliaht, 8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.00’de kendi gününde ve saatinde ATV ekranlarında olacak. Bu akşam ise kanalın yayın akışında Veliaht yerine, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak yabancı sinema kuşağı veya özel yapımlar yer aldı.