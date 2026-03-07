Kararname aynı zamanda 30 Ocak 2026'da yapılan bazı atamaları da geçersiz kıldı. Ahmet Dilek, Ahmet Aktürkoğlu ve Mustafa Düzgüney'in atamaları iptal edilirken Hatay, Ağrı, Adıyaman ve Edirne'ye yeni isimler getirildi. Hatay İl Müftülüğü'ne Necati Şafak, Ağrı'ya İhsan İlhan, Adıyaman'a Mehmet Reşat Şavlı ve Edirne'ye ise Burhan Çakır atandı.

Necati Şafak kimdir, aslen nerelidir?

Necati Şafak, 1971 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeditepe beldesinde dünyaya geldi. İlköğreniminin ardından İstanbul'a geçen Şafak, Fatih Camii Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamladı. Lisans eğitimini ise Şanlıurfa Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayarak 1997'de mezun oldu. Mesleki ihtisasını Konya Diyanet Selçuk Eğitim Merkezi'nde 2002 yılında tamamladı.

35 yıllık kariyer ve müftülük görevleri

Şafak, meslek hayatına 1991 yılında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde müezzin kayyım olarak adım attı. Uzun kariyeri boyunca Mardin Mazıdağı, Gaziantep Karkamış, Osmaniye Sumbas, Osmaniye Bahçe, Hatay Antakya ve Gaziantep Şahinbey ilçelerinde müftülük görevlerini başarıyla yürüttü.

7 Ekim 2023'te Ağrı İl Müftüsü olarak atanan Şafak, yaklaşık iki buçuk yıl bu görevde kaldı. 6 Mart 2026 tarihli kararname ile Hatay'a transfer olan Şafak, daha önce görev yaptığı kentin bu kez en üst dini yöneticisi sıfatıyla geri döndü.

Deprem sonrası Hatay için anlamlı bir atama

Necati Şafak, Antakya'da müftülük yaptığı dönemden itibaren Hatay'ın sosyal dokusunu, kültürel çeşitliliğini ve yerel dinamiklerini yakından tanıyan bir isim. Şubat 2023 depreminin ardından ağır bir yıkım yaşayan Hatay'da manevi hizmetlerin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu bağlamda Şafak'ın bölgeyi derinden bilen bir isim olarak Hatay'a atanması, yeniden yapılanma sürecinde Diyanet hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik stratejik bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Evli olan Necati Şafak, beş çocuk babası.