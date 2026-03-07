Kararname çerçevesinde Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne Fahrettin Altun, Gürcistan Büyükelçiliği'ne Mustafa Türker Arı ve Arnavutluk Büyükelçiliği'ne Barış Ceyhun Erciyes atandı. Dört diplomatik görevlendirme aynı anda yürürlüğe girdi.

Mustafa Kibaroğlu kimdir?

Mustafa Kibaroğlu, 30 Eylül 1962 doğumlu Türk akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı. 1981'de Galatasaray Lisesi'ni bitiren Kibaroğlu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 1987'de, ardından aynı üniversitede Ekonomi dalında yüksek lisansını 1990'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 1996 yılında doktora derecesini alan Kibaroğlu, doktora sonrası çalışmalarını İngiltere'de Southampton Üniversitesi'nde ve ABD'de Monterey Enstitüsü'nde yürüttü.

Akademik kariyeri ve uzmanlık alanları

Kariyerinin büyük bölümünü nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, kitle imha silahları, uluslararası terörizm ve NATO politikaları üzerine yoğunlaştıran Kibaroğlu, 1997-2011 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2003'te doçent, 2011'de ise profesör unvanını aldı. Bu dönemde 2004-2005 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

2006-2013 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nin Akademik Danışmanlığını üstlenen Kibaroğlu, 2011-2014 yılları arasında Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı. Temmuz 2014'ten itibaren MEF Üniversitesi'nde görev alan Kibaroğlu; bölüm başkanlığı, strateji merkezi direktörlüğü, sosyal bilimler enstitüsü müdürlüğü ve dekanlık gibi idari rolleri aynı dönemde yürüttü.

Uluslararası tanınırlık ve yayınları

Kibaroğlu, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanındaki çalışmaları nedeniyle 1995 Nobel Barış Ödülü sahibi Pugwash Conferences on Science and World Affairs kuruluşunun 2007 yılında Konsey üyeliğine seçildi. Uluslararası güvenlik konularında çok sayıda kitap ve makale kaleme alan Kibaroğlu'nun eserleri arasında eşi Dr. Ayşegül Kibaroğlu ile birlikte hazırladığı Global Security Watch – Turkey (2009) öne çıkıyor. Akademisyenden bürokrata uzanan bu kariyer değişimi, savunma ve güvenlik alanındaki birikiminin BM düzeyinde değerlendirileceğine işaret ediyor.