TOKİ kura çekilişlerinin ardından yayımlanan isim listelerinde yer alan "Asil olarak hak sahibi oldunuz" ifadesi, başvuru sahiplerinin zihninde pek çok soru işareti bırakıyor. Kimi adaylar bu sonucun ne anlama geldiğini, kimisi ise bundan sonra ne yapması gerektiğini araştırıyor. 500 bin konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişlerinin hız kazanmasıyla birlikte bu merak daha da arttı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen konut ve arsa projelerinde kura çekilişleri, noter huzurunda şeffaf bir biçimde gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise asil ve yedek olmak üzere iki ayrı kategoride açıklanıyor. Bu iki kavram arasındaki fark, hak sahipliği sürecinin nasıl ilerlediğini doğrudan belirliyor.

TOKİ asil hak sahibi ne anlama geliyor?

Asil hak sahibi, kura çekilişinde adı çıkan ve konut ya da arsayı birinci öncelik hakkıyla kazanan kişidir. Sözleşme aşamasına geçildiğinde öncelik tamamen bu kişiye ait olup başka bir koşul aranmaz.

Yedek hak sahibi ise asil listesindeki kişilerden herhangi birinin belge eksikliği, hakkından vazgeçme ya da gerekli şartları taşımama gibi nedenlerle süreci tamamlayamaması durumunda devreye girer. Yani "Asil olarak hak sahibi oldunuz" mesajı, belirlenen kontenjan içine girdiğinizi ve prosedürleri eksiksiz tamamlamanız halinde konut sahibi olacağınızı müjdeleyen resmi bir bildirimdir.

Asil hak sahiplerinin yapması gerekenler

TOKİ kura sonuçlarında asil listesinde yer almak, sürecin sona erdiği anlamına gelmiyor. Aksine asıl süreç bu noktada başlıyor. Adım adım izlenmesi gereken yol şu şekilde:

TOKİ duyurularını takip edin: İdarenin resmi internet sitesini düzenli olarak kontrol ederek projenize ait sözleşme imzalama tarihlerini ve gerekli bilgileri kaçırmayın. Açıklamalar kısa sürede güncellenebildiğinden günlük takip büyük önem taşıyor.

Belgelerinizi hazırlayın: Hak kazandığınız kategoriye göre talep edilen evrakları eksiksiz bir biçimde toplayın. Belge eksikliği, asil hak sahipliğini yitirmenize ve yedeğin devreye girmesine yol açabilir.

Sözleşmeyi zamanında imzalayın: Belirlenen tarih aralığında ilgili banka şubesine giderek gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamanız gerekiyor. Bu aşamada genellikle peşinat ödemesi de talep ediliyor.

Konut belirleme kurasını bekleyin: Hangi blok veya dairede oturacağınız henüz netleşmediyse, inşaat sürecinin belirli bir aşamasında "Konut Belirleme Kurası" düzenleniyor. Bu kura ile dairenizin konumu kesinleşmiş oluyor.

TOKİ projelerinde asil hak sahibi olmak, hayalinizdeki konuta kavuşma yolculuğunun en kritik adımı. Ancak sürecin tüm gerekliliklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek, bu hakkı fiilen kullanabilmenin önkoşulu.