Bu atama, aynı gün açıklanan kapsamlı bir diplomat yenileme sürecinin parçası. Vatikan'a Fahrettin Altun'un atanmasıyla birlikte yoğun gündem oluşturan kararname; Budapeşte, Tiflis, Stockholm, Kopenhag ve Kuala Lumpur başta olmak üzere pek çok ülkedeki büyükelçilik kadrosunu yeniden şekillendirdi. Barış Ceyhun Erciyes, yeni göreviyle birlikte Balkanlar coğrafyasındaki deneyimini sahaya taşıyacak.

Barış Ceyhun Erciyes kimdir?

Barış Ceyhun Erciyes, kariyerini Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bünyesinde sürdüren köklü bir kariyer diplomatı. Uzun yıllar boyunca Balkanlar ve Orta Avrupa dosyalarında üst düzey sorumluluklar üstlenen Erciyes, bu süreçte bölge ülkeleriyle yürütülen ikili ilişkilerde kilit bir isim olarak öne çıktı. Atamadan önce Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla görev yapıyordu. Aynı zamanda daha önceki bir atama sürecinde Balkanlar Genel Müdür Yardımcısı Elçi sıfatıyla da anılan Erciyes'in, yeni büyükelçilik göreviyle birlikte Tiran'daki diplomatik misyonun başına geçmesi bekleniyor.

Türkiye-Arnavutluk ilişkileri

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkiler, tarihsel, kültürel ve stratejik açıdan son derece güçlü bir zemine dayanıyor. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve savunma alanındaki diyalog son yıllarda belirgin biçimde derinleşti. Arnavutluk'un NATO üyesi olması ve AB üyelik sürecini sürdürmesi, Tiran'ı Türkiye'nin Balkan politikasındaki önemli ortaklarından biri konumuna taşıyor. Bu arka plan göz önünde bulundurulduğunda, Barış Ceyhun Erciyes'in bölge uzmanlığıyla bu göreve taşınması, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Fahrettin Altun da büyükelçi oldu

7 Mart'ta açıklanan atama kararnamesi yalnızca Erciyes ile sınırlı kalmadı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, aynı kararname ile Vatikan Büyükelçisi olarak atandı. Bunların yanı sıra Budapeşte, Stockholm, Kopenhag, Tiflis, Kuala Lumpur ve Luanda büyükelçiliklerine de yeni isimler görevlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gözetiminde hayata geçirilen bu geniş çaplı atama hamlesi, Türkiye'nin küresel diplomasi ağını güçlendirme hedefinin somut bir adımı olarak öne çıkıyor.