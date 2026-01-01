Türkiye’de soğuk ve nemli hava etkisini artırırken araçlarda cam buğulanması şikâyetleri yeniden yükseldi. Uzmanlar, buğulu camlarla yola çıkmanın ciddi kazalara davetiye çıkarabileceği uyarısında bulunuyor. Sürüş güvenliğini artırmak isteyenler için ise oldukça pratik bir öneri paylaşılıyor: Aracın içine yerleştirilen kuru çay poşetleri.

Soğuk hava ve nem sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre birçok kentte sıcaklıklar düşerken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani ısı değişimleri yaşanıyor. Bu durum araç içinde yoğuşmayı artırarak görüş mesafesini azaltabiliyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde etkili olan bulutlu ve nemli hava, cam buğulanmasını daha da yaygın hale getiriyor.

Çay poşeti neden işe yarıyor?

Uzmanlar, çay poşetlerinin doğal nem emici özelliğine dikkat çekiyor. Ön konsol üzerine, cam kenarına ya da torpido gözüne bırakılan kuru çay poşetleri ortamda bulunan fazla nemi çekerek buğulanmayı azaltabiliyor. Herkesin kolayca uygulayabileceği bu yöntem, özellikle sabah trafiğinde hızla yola çıkması gereken sürücüler için öne çıkıyor.

Tek başına çözüm değil ama etkili bir destek

Uzmanlar, çay poşeti kullanımının tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Ancak klima ve havalandırma sisteminin yanında destekleyici bir yöntem olarak görüş kalitesini artırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin soğuk havalarda her türlü güvenlik önlemini birlikte değerlendirmesi öneriliyor.

Basit bir dokunuşla güvenli sürüş

Türkiye’nin önümüzdeki günlerde de soğuk ve nemli havanın etkisi altında olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sürücüler, buğulu cam sorununa karşı çay poşetlerini araçlarında bulundurarak daha güvenli bir yolculuk yapma imkânı bulabilir.