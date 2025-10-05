Son Mühür- Show TV’nin yeni sezon dizisi “Veliaht”, kadrosuna sürpriz bir isim daha ekledi. Henüz dört bölümü yayınlanan yapımda, dikkat çekici bir karakterle Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu izleyici karşısına çıkacak.

Yeni karakter Büşra, 6. bölümde sahneye çıkacak

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Derin Beşikçioğlu “Büşra” karakteriyle dizinin 6. bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Büşra, Esenler’in köklü ailelerinden birinin kızı olarak senaryoya dahil olacak ve hikayedeki dengeleri değiştirecek.

Yahya ile yakınlaşma, hikayeyi yön değiştirecek

Büşra karakterinin gelişi, özellikle Erkan Kolçak Köstendil’in canlandırdığı Yahya karakteri etrafındaki gelişmeleri etkileyecek.

Senaryoya göre Büşra ile Yahya arasında kurulacak bağ, dizinin merkezindeki güç dengelerini sarsacak ve yeni çatışmaların kapısını aralayacak.

Dizinin yönetmeni Murat Öztürk, tempoyu artırıyor

Show TV’nin iddialı yapımı “Veliaht”, Murat Öztürk’ün yönetmenliğinde yoluna devam ediyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve Esenler sokaklarında geçen çarpıcı hikayesiyle yeni sezonda dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.