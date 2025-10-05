Son Mühür- Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Taylan Biraderler ve Cem Toluay’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu bundan sonra Sedef Bayburtluoğlu Gürerk yazacak.

Gürerk, daha önce “Camdaki Kız” ve “Kırmızı Oda” gibi güçlü karakter analizleriyle dikkat çeken yapımlarda da görev almıştı.

Seda Altaylı Turgutlu yeni proje teklifi aldı

Diziden ayrılan Seda Altaylı Turgutlu’ya, Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı yeni dizi “Aşk ve Gözyaşı” için teklif götürüldüğü öğrenildi.

Ancak kulis bilgilerine göre, taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Turgutlu’nun ilerleyen haftalarda farklı bir yapımla ekrana dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

Gökçe Bahadır dizide sahne almaya hazırlanıyor

“Kral Kaybederse”de heyecan artarken, Gökçe Bahadır’ın diziye konuk oyuncu olarak dahil olacağı belirtildi. Ünlü oyuncunun 8 bölümlük özel bir anlaşma yaptığı, karakterinin hikâyeye yeni bir yön kazandıracağı ifade edildi.

Yeni bölüm için geri sayım başladı

Dizinin 21. bölümü salı akşamı ekrana gelecek. Yeni senarist Sedef Bayburtluoğlu Gürerk’in dokunuşuyla dizinin daha derin bir psikolojik anlatı kazanması bekleniyor.

Hayranlar, dizinin yeni döneminde karakter gelişimlerinin ve diyalogların daha güçlü bir hale gelmesini umuyor.