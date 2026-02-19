Dizinin 21. bölümünde Selim'in Zafer Karslı'yı saklandığı yerde bulması, izleyicilerin nefesini kesti. Gülendam'ın Zafer'in yerini Zahide'ye ifşa etmesiyle başlayan süreç, Selim'in silahını Zafer'e doğrultmasıyla doruk noktasına ulaştı. Peki Selim, Zafer Karslı'yı gerçekten öldürdü mü?

Veliaht son bölümde Zafer Karslı'ya ne oldu?

Veliaht dizisinin 21. bölümünde Timur, mayınlı arazide felaketin eşiğinde kalan Selim'i kurtarmak için büyük bir fedakârlık yaptı. Reyhan'ın Timur'u koruma çabası ikilinin arasını gererken, Derya ile Kudret arasındaki aşk Zülfikar'ın sert müdahalesiyle Karslı ailesinde yeni bir kriz yarattı. Zahide ve Zülfikar'ın gizemli geçmişinin kapıları biraz daha aralanırken, Dokuzparmak'a dair sarsıcı gerçekler gün yüzüne çıktı.

Dizinin 22. bölümünde fragmanında ise Yahya'nın silahını Zafer'e doğrulttuğu sahne izleyicileri şoke etti. Vezir'in gerçek kimliğini gizlemek adına Zahide ile anlaşmaya oturup oturmayacağı, yeni bölümün en kritik sorusu olarak öne çıkıyor. Zaro Ağa'nın oğlunu korumak için canını hiçe sayarak silah dayaması da fragmana damga vuran anlar arasında yer aldı.

Zafer Karslı diziden ayrılıyor mu?

Şu ana kadar yapımcılar ya da Show TV tarafından Zafer Karslı karakterinin diziden çıkarılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin anlatım tarzı düşünüldüğünde, bu denli kritik bir karakterin akıbetinin güçlü bir bölüm finaliyle netleştirilmesi bekleniyor. Bora Akkaş'ın canlandırdığı Zafer'in hayatta kalıp kalmayacağı, Karslı ve Kaptan aileleri arasındaki dengeleri doğrudan belirleyecek.

Son bölümde Timur ve Reyhan'ın Zafer'i Yahya'nın pençesinden kurtardığı bilgisi fragmanlarda yer aldı. Ancak Karslı ve Kaptan aileleri arasındaki asıl savaşın şimdi başladığı sinyali verildi. Zülfikar ile Yahya'nın babalarının ölümü üzerine yıllar sonra yüzleşmesi, Kars'taki gerilimi iyice tırmandıracak gibi görünüyor.

Veliaht dizisi Zafer Karslı kimdir?

Zafer Karslı, Esenler Otogarı'nın hâkimi Zülfikar Karslı'nın öz oğlu ve ailenin tek erkek veliahdı. Küçük yaşta annesi Gönül'ün konağın önünde öldürülmesine tanık olan Zafer, bu travmayla birlikte şiddetli agorafobi ve panik atak yaşamaya başladı. Yıllarca konaktan dışarı çıkamayan karakter, ailesi tarafından Reyhan'la evlendirildi. Ancak Timur'un ortaya çıkmasıyla Zafer'in psikolojik dengesi daha da bozuldu.

Bora Akkaş kimdir?

Veliaht dizisinde Zafer Karslı karakterine hayat veren Bora Akkaş, 12 Ekim 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Doğa Bora Akkaş olan oyuncu, Özel Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi mezunu. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda eğitim alan Akkaş, henüz 12 yaşındayken "Gönlümdeki Köşk Olmasa" filmindeki Küçük Osman rolüyle Altın Portakal ödülü kazandı.

Televizyon kariyerinde Geniş Aile dizisindeki Zekai rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu, ardından İçimizden Biri, Üç Kuruş, Magarsus ve Karşılaşmalar gibi yapımlarda yer aldı. Sinema tarafında ise Kocan Kadar Konuş ve Adab-ı Muaşeret gibi filmlerde rol alan Akkaş, aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de tanınıyor. Hakunamatata grubunun bas gitaristi olan sanatçı, müzik dünyasında "Doğa Bora" adıyla biliniyor.

Özel hayatında ilk evliliğini 2017'de oyuncu Seda Türkmen ile yapan Bora Akkaş, 2019'da boşandı. Şubat 2023'te blogger Oben Alkan ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Çiftin Suzan adında bir kızı bulunuyor. Bora Akkaş 35 yaşında ve 1.78 metre boyunda.

Veliaht her perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.