Ramazan'ın ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü iftar çadırlarında ilk yemekler ikram edildi. Peki Tokat iftar çadırı nerede kuruluyor, menüde hangi yemekler var? İşte tüm detaylar.

Tokat iftar çadırı nerede kuruluyor?

Tokat Belediyesi Ramazan boyunca üç ayrı noktada iftar çadırı kurarken, bir noktada da kültürel etkinlik çadırı hizmet verecek. Vatandaşların kolay ulaşımı göz önüne alınarak belirlenen iftar noktaları şöyle:

1. Eski Kız Meslek Lisesi alanı – Behzat Bulvarı üzerinde yer alan bu nokta, şehir merkezine yakınlığıyla öne çıkıyor.

2. Hıdırlık Köprüsü yanı – Tarihi köprünün hemen yanında kurulan sofra, Tokat'ın simge noktalarından birinde vatandaşları ağırlıyor.

3. Gülbaharhatun Mahallesi Belediye Düğün Salonu – Ercins Otopark altında yer alan düğün salonu, geniş kapasitesiyle toplu iftarlara ev sahipliği yapıyor.

Her üç noktada da Ramazan boyunca her akşam ücretsiz iftar yemeği sunulacak.

Ramazan Etkinlik Çadırı da kuruldu

İftar sofralarının yanı sıra Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında özel bir Ramazan Etkinlik Çadırı oluşturuldu. Bu alanda her akşam iftar sonrası saat 20.30'da başlayacak programlarla vatandaşlar bir araya gelecek. Manevi sohbetler, geleneksel Ramazan eğlenceleri ve kültürel etkinlikler çadırda düzenlenecek.

Tokat iftar çadırı menüsü ne?

Ramazan'ın ilk günü olan 19 Şubat 2026 Perşembe günü iftar çadırlarında sunulan menü şöyle açıklandı:

Ezogelin çorbası

Kavurma

Pirinç pilavı

Belediye, Ramazan boyunca her akşam farklı menülerle vatandaşlara sıcak yemek ikram edecek. Hijyen konusuna büyük önem verildiği belirtilirken, günlük menülerin belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı duyuruldu.

Başkan Yazıcıoğlu'ndan davet

Başkan Yazıcıoğlu, Ramazan'ın birleştirici gücüne vurgu yaparak tüm Tokatlıları iftar sofralarına davet etti. Hazırlanan programın amacının hemşehrilik bilincini güçlendirmek olduğunu belirten Yazıcıoğlu, şehrin dört farklı noktasında kurulan sofralarla birlik ve beraberliğin pekiştirileceğini söyledi. Tokat'ta ilk gün için iftar saati 18:20 olarak belirlendi.