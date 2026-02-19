Ramazan ayının gelişiyle birlikte ekranların vazgeçilmez isimlerinden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları da yoğun bir şekilde takip edilmeye başlandı. İftar ve sahur sofralarına eşlik eden bu yayınlarda, izleyiciler manevi konulardaki derin bilgilerini paylaşan Hatipoğlu'na doğrudan soru yöneltme imkanı arıyor. Özellikle 'Nihat Hatipoğlu'na SMS ile soru gönderme', 'sosyal medyadan ulaşma' gibi yöntemler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bu popüler ilahiyatçıya sorularınızı nasıl iletebilirsiniz? İşte detaylı rehber...

NİHAT HATİPOĞLU'NA NASIL SORU SORULUR?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayında sunduğu programlarda izleyicilerden gelen soruları canlı yayında yanıtlıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' ve 'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' programlarında izleyiciler, SMS yoluyla veya programın resmi sosyal medya hesapları üzerinden mesaj göndererek sorularını iletebiliyor.

İzleyicilerin soruları en çok yayın saatlerinde ekranda belirtilen SMS hattı üzerinden alınıyor. Soruların kısa, net ve manevi konulara odaklı olması, seçilme şansını artırıyor. Genellikle izleyiciler 'NİHAT' yazdıktan sonra sorularını ekleyip 3344 gibi numaralara göndererek canlı yayına katılma fırsatı yakalayabiliyor.

Bunun yanı sıra, programın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de soruları iletmek mümkün. Bu platformlarda yapılan duyuruların altına yorum yazarak veya doğrudan programı etiketleyerek sorula gönderilebiliyor. Geçmiş yıllarda program ekibi, sosyal medyadan gelen bazı soruları da seçerek canlı yayında yanıtlamıştı.