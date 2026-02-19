İftar saatleri şehirden şehre değişiklik gösteriyo. İftarın en geç yapıldığı şehirler ülkenin en batısında, Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. Açıklanan iftar vakitlerine göre akşam ezanı batıdaki illerde diğer şehirlere kıyasla daha geç okunuyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar oruçlarını Türkiye genelinde en son açan kesimi oluşturuyor.

EN GEÇ HANGİ ŞEHİR İFTAR YAPIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan iftar saatlerine bakıldığında oruç en geç 19.00'da İzmir'de açılıyor. İzmir'i 18.58 ile Aydın, 18.57 ile Muğla ve Manisa, 18.56 ile Çanakkale takip ediyor. Doğu illerinden Van'da ise iftar saat 18.12'de yapılıyor. Doğudaki vatandaşlar iftarını yaparken, batıdaki iller orucunu açmak için bir süre daha bekliyor.

19 ŞUBAT 2026 İFTAR SAATLERİ (İL İL LİSTE)

Van: 18:12

Erzurum: 18:15

Bitlis: 18:17

Bingöl: 18:18

Hatay: 18:20

Elazığ: 18:22

Malatya: 18:24

Şanlıurfa: 18:25

Batman: 18:26

Kahramanmaraş: 18:27

Diyarbakır: 18:28

Kayseri: 18:28

Aksaray: 18:30

Gaziantep: 18:30

Kırşehir: 18:31

Mersin: 18:34

Ankara: 18:35

Amasya: 18:38

Konya: 18:39

Samsun: 18:40

Adana: 18:42

Ordu: 18:42

Afyonkarahisar: 18:44

Trabzon: 18:45

Balıkesir: 18:46

Eskişehir: 18:46

Rize: 18:46

Kütahya: 18:48

Antalya: 18:49

Burdur: 18:49

Yalova: 18:49

Isparta: 18:50

İstanbul: 18:50

Zonguldak: 18:50

Bursa: 18:52

Kocaeli: 18:52

Uşak: 18:52

Sakarya: 18:53

Tekirdağ: 18:53

Kırklareli: 18:54

Denizli: 18:55

Edirne: 18:55

Çanakkale: 18:56

Manisa: 18:57

Muğla: 18:57

Aydın: 18:58

İzmir: 19:00

İZMİR NEDEN EN SON ORUÇ AÇIYOR?

Ramazan ayında iftar vakitleri tamamen güneşin batış saatlerine göre şekilleniyor. Dünya'nın batıdan doğuya doğru olan dönüş yönü sebebiyle güneş, Türkiye'nin doğu kesimlerinde daha erken batıyor ve akşam ezanı bu bölgelerde erken okunuyor. Batıya doğru gidildikçe güneşin ufuk çizgisinden kaybolma süresi uzuyor. Coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'nin en batı ucunda yer alan illerden biri olan İzmir, güneşi en son uğurlayan şehirlerin başında geliyor. Bu coğrafi durum, güneşin batışına endeksli olan iftar vaktinin İzmir ve Ege kıyılarında diğer bölgelere göre çok daha geç yaşanmasına yol açıyor. Doğudaki bir şehirle batıdaki İzmir arasındaki bu iftar saati farkı, tamamen meridyen farkından ve dünyanın hareketlerinden kaynaklanıyor.