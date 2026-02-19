Çankaya Belediyesi iftar çadırı menüsü ve hizmet detayları Ramazan öncesinde merak konusu olmuştu. Belediye bu yıl Cebeci dahil üç farklı noktada iftar organizasyonu düzenliyor. Peki Cebeci iftar çadırı menüsünde neler var, hangi saatlerde hizmet veriyor? İşte tüm bilgiler.

Cebeci iftar çadırı nerede ve saat kaçta açılıyor?

Cebeci iftar çadırı, Cebeci Mahallesi Cebeci Camii önünde konumlanıyor. Çadır, her akşam iftar saatinden kısa süre önce vatandaşları kabul etmeye başlıyor. 19 Şubat 2026 itibarıyla Ankara'da ilk iftar saati 18:35 olarak belirlendi. Ramazan ilerledikçe bu saat birkaç dakika kayacak. Çadıra gelen herkes kayıt veya başvuru yapmadan ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Çankaya Belediyesi iftar çadırı menüsünde neler var?

Çankaya Belediyesi, iftar çadırlarında belediye organizasyonuyla hazırlanan sıcak yemek ikramı yapıyor. Geleneksel belediye iftar menüleri genel olarak şu kalemlerden oluşuyor:

Sofralarda öncelikle hurma, zeytin ve peynir gibi iftariyelik ürünler yer alıyor. Ardından sıcak çorba (genellikle mercimek veya ezogelin) ikram ediliyor. Ana yemek olarak pilav, et yemeği veya kuru fasulye gibi doyurucu sulu yemekler sunuluyor. Yanında salata, ekmek ve su da servis ediliyor. Tatlı olarak ise irmik helvası, sütlaç veya komposto gibi geleneksel tatlar menüde yer alabiliyor.

Menü içeriği günlük olarak değişiyor ve belediyenin mutfak organizasyonu tarafından belirleniyor. Çadırlarda her akşam çok sayıda vatandaşa hizmet veriliyor.

Çankaya Belediyesi diğer iftar çadırı noktaları

Çankaya Belediyesi 2026 Ramazan'da Cebeci'nin yanı sıra iki noktada daha iftar çadırı kurdu:

Metin Oktay Mahallesi 197. Sokak'ta kurulan çadır, semtin yoğun nüfuslu bölgesinde vatandaşları ağırlıyor. Huzur Mahallesi'nde ise Huzur Kapalı Pazar Yeri karşısında kurulan çadır, üçüncü dayanışma noktası olarak hizmet veriyor. Üç noktadaki çadırlar da Ramazan boyunca her akşam açık kalacak.

Güvenpark ve Belediye önünde sıcak çorba ikramı

İftar saatine yetişemeyen vatandaşlar için Çankaya Belediyesi ek bir hizmet daha sunuyor. Ramazan süresince Kızılay'daki Çankaya Belediye Başkanlığı önü ve Güvenpark'ta iftar vaktinde sıcak çorba dağıtımı yapılıyor. Bu uygulama, özellikle mesai çıkışı iftar saatine yetişemeyen çalışanlar ve öğrenciler için büyük kolaylık sağlıyor.

Kent Lokantası ve öğrenci yemeği hizmeti

Cebeci ve Sokullu'da hizmet veren Kent Lokantaları, Ramazan ayında da kapılarını açık tutuyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde vatandaşı ağırlayan lokantalar, hafta içi her gün 11:30 ile 15:30 saatleri arasında 4 çeşit sıcak ve sulu yemek sunuyor. Üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz akşam yemeği hizmeti de Ramazan'da devam ediyor. Öğrenciler, Çankaya Belediye Başkanlığı yemekhanesi ve 100. Yıl Çankaya Evi'nde 17:30 ile 19:15 saatleri arasında bu hizmetten faydalanabiliyor.