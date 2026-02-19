Dar gelirli vatandaşlar hem nakdi destek hem de gıda kolisi yardımından faydalanabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak veya SYDV'lere şahsen yapılabiliyor. Peki Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır, aile destek paketi şartları neler? İşte adım adım rehber.

e-Devlet üzerinden Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden Ramazan yardımı başvurusu yapmak için şu adımlar izleniyor:

1. turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılır.

2. Arama çubuğuna "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" yazılır.

3. Açılan sayfada hane bilgileri, gelir durumu ve sosyal koşullara ilişkin beyanlar doldurulur.

4. Başvuru tamamlandıktan sonra ilgili SYDV'ye otomatik olarak iletilir.

5. Sonuç, yine e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edilebilir.

SYDV ve belediyeye şahsen başvuru

İkamet edilen ilçedeki Kaymakamlık bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kimlik belgesiyle şahsen başvuru da yapılabiliyor. Ayrıca büyükşehir ve ilçe belediyeleri kendi bütçeleri doğrultusunda ayrı Ramazan yardımı programları açıyor. Belediye başvurularında ikamet şartı önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

Başvuru şartları neler?

2026 Ramazan yardımı ve aile destek paketinden faydalanmak için aranan temel kriterler:

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin üçte birinden (yaklaşık 9.358 TL) az olması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan veya geliri yetersiz olan vatandaşlar öncelikli değerlendiriliyor. Düzenli ve sürekli geliri bulunmayan haneler başvuru yapabiliyor. Engellilik, yaşlılık, dul ve yetimlik gibi durumlar da öncelik sağlıyor.

Hangi yardımlar sağlanıyor?

2026 Ramazan kapsamında sağlanan başlıca destekler şöyle: Nakdi yardım (PTT veya banka hesabına), gıda kolisi desteği, erzak paketi ve alışveriş kartı ile iftar ve sahur destekleri. Yardımın türü ve miktarı, başvuru yapılan kuruma ve hanenin durumuna göre değişebiliyor.

Başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Vatandaşlar başvuru durumlarını e-Devlet'teki "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından kontrol edebiliyor. Bunun yanı sıra ALO 144 Sosyal Yardım hattı aranarak da bilgi alınabiliyor. Başvurular genellikle 15 gün içinde değerlendiriliyor ancak Ramazan yoğunluğuna göre süre uzayabiliyor. Onaylanan yardımların Ramazan ayı bitmeden hesaplara aktarılması hedefleniyor.