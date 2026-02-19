2026 Merkür retrosu tarihleri astroloji meraklılarının en çok araştırdığı konular arasına girdi. Bu yıl iletişimin ve zihnin temsilcisi Merkür toplamda üç kez geri harekete geçecek ve her üç retro da su grubu burçlarda gerçekleşecek. Bu durum yılın genel temasını duygusal derinlik, sezgisel farkındalık ve geçmişle yüzleşme olarak şekillendiriyor.

Peki 2026 Merkür retrosu ne zaman başlıyor, hangi burçlarda yaşanacak ve burçları nasıl etkileyecek? İşte tüm retro tarihleri ve burç bazlı etkilerin detayları.

2026 Merkür retrosu tarihleri

Merkür 2026 yılında üç ayrı dönemde geri hareket edecek:

1. Retro – Balık burcu: 26 Şubat – 20 Mart 2026 Sezgilerin, bilinçaltının ve duygusal hassasiyetlerin öne çıkacağı bir dönem. Eski aşklar ve kapanmamış yaralar yeniden gündeme gelebilir. Gölge evresiyle birlikte 20 Şubat – 27 Mart arası zihinsel sis yoğun hissedilebilir.

2. Retro – Yengeç burcu: 29 Haziran – 23 Temmuz 2026 Aile bağları, ev konuları ve köklere dair meseleler mercek altına girecek. Taşınma, mülk alım satımı ve aile içi tartışmalar için uygun olmayan bir zaman dilimi.

3. Retro – Akrep burcu: 24 Ekim – 13 Kasım 2026 Yılın en derin ve dönüşüm odaklı retrosu. Saklanan sırlar açığa çıkabilir, finansal konularda geçmişten kalan sorunlar yüzeye vurabilir.

2026 Merkür retrosunun burçlara etkileri

Ateş grubu (Koç, Aslan, Yay): Sabırsızlık yerini zorunlu bir yavaşlamaya bırakacak. İş hayatındaki projelerde teknik aksaklıklara hazırlıklı olmak gerekiyor. Aceleci kararlardan kaçınılmalı.

Toprak grubu (Boğa, Başak, Oğlak): Maddi kaynaklar ve günlük rutinlerde aksamalar yaşanabilir. Özellikle Başak burcu, yönetici gezegeni Merkür olduğu için yılın en yoğun etkilerini hissedecek. İlişkilerde netlik kaybı ve iletişim hataları ön planda.

Hava grubu (İkizler, Terazi, Kova): İletişimde en hassas grup bu element olacak. Önemli görüşmelerin retro sonrasına ertelenmesi tavsiye ediliyor. İkizler burcu da Merkür yönetiminde olduğu için süreçleri derinden hissedecek.

Su grubu (Yengeç, Akrep, Balık): Üç retronun tamamı su burçlarında gerçekleşeceği için bu grup en çok etkilenen taraf olacak. Duygusal kararların gözden geçirilmesi, eski ilişkilerin kapanış sürecine girmesi ve iç dünyada derin bir temizlik dönemi bekleniyor.

Merkür retrosunda nelere dikkat edilmeli?

Astrologlar bu dönemlerde yeni başlangıçlar yerine yarım kalan işlere odaklanılmasını öneriyor. Sözleşme imzalamak, büyük yatırım yapmak veya taşınmak gibi kararların retro sonrasına bırakılması tavsiye ediliyor. İletişimde sabırlı olmak, dijital verileri yedeklemek ve seyahat planlarında esnek davranmak retro dönemlerini daha rahat geçirmenin anahtarı olarak gösteriliyor.