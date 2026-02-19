İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere CHP yönetimindeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri, dar gelirli ailelerin Ramazan sofralarına destek olmak için kapsamlı sosyal yardım kampanyaları düzenliyor. Peki CHP belediyelerinden ramazan kolisi nasıl alınır, başvuru şartları neler ve hangi kanallardan başvuru yapılır? İşte İBB, ABB ve İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil tüm başvuru detayları.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ramazan yardımı

İBB, 2026 Ramazan'ında ihtiyaç sahibi hanelere üç farklı destekle ulaşıyor:

Gıda kolisi: Yağ, bakliyat, un, şeker gibi temel gıda maddelerini içeren erzak paketleri dağıtılıyor.

Sosyal destek kartı: İstanbulkart altyapılı bu kart ile anlaşmalı marketlerden alışveriş yapılabiliyor. Aylık ortalama 2.000 TL destek sağlanıyor.

Emekli pazar desteği: 2026'ya özel yeni bir uygulama olarak 20 bin emekliye yıllık 10.000 TL pazar desteği sunuluyor.

Başvuru için sosyalyardim.ibb.gov.tr adresine giriş yapılabiliyor. Ayrıca ALO 153 Beyaz Masa hattı 7/24 hizmet veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ramazan yardımı

ABB, sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kart'ına Ramazan özel bakiye yüklüyor. 2026'da bu tutarın 2.500-3.000 TL arasında olması bekleniyor. Bunun yanı sıra belediye üç ayrı kampanya başlattı:

Fitre Ver (fitrever.ankara.bel.tr): Fitre ve fidye bağışı

(fitrever.ankara.bel.tr): Fitre ve fidye bağışı Koli Ver (koliver.ankara.bel.tr): Gıda kolisi bağışı

(koliver.ankara.bel.tr): Gıda kolisi bağışı Su Ver (suver.aski.gov.tr): Su faturası desteği

Başvurular ankara.bel.tr üzerinden online yapılabiliyor. ALO 153 hattı da aktif.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ramazan yardımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede iftar programı düzenlerken sosyal yardım kapsamında gıda kolisi ve alışveriş kartı dağıtıyor. Süt Kuzusu projesi, eğitim kartı ve giysi yardımı gibi destekler de Ramazan döneminde devam ediyor. Başvurular 444 40 35 numaralı çağrı merkezinden alınıyor.

Genel başvuru şartları ve yöntemleri

CHP'li belediyelerin ramazan kolisi yardımından faydalanmak için genel şartlar şöyle:

Belediye sınırları içinde ikamet etmek

Hane gelirinin belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması

Üzerine kayıtlı değerli taşınmaz bulunmaması

Sosyal güvencenin yetersiz ya da hiç olmaması

Vatandaşlar ayrıca e-Devlet üzerinden de sosyal yardım başvurusunda bulunabiliyor. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" aranarak ilgili form doldurulabiliyor. Başvurular değerlendirme sonrasında onaylanan hanelere Ramazan ayı içinde ulaştırılıyor.