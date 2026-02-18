İzmir'de Ramazan ayının manevi iklimi bu gece başlıyor. Şehir genelinde vatandaşlar, yılın ilk orucuna niyet etmek için sıcak yataklarından kalkıp sahur sofralarında buluşacak. Diyanet'in yayınladığı 2026 imsakiyesine göre, İzmir semalarında ezan seslerinin yükseleceği ve iftar sofralarının kurulacağı dakikalar kayıt altına alındı.

İZMİR'DE İMSAK VAKTİ VE İLK İFTAR SAATİ KAÇTA?

İzmirli vatandaşlar için oruç ibadetinin başlama düdüğü olan imsak vakti, 19 Şubat sabahı saat 06:29 olarak belirlendi. Bu saat itibarıyla yeme-içme sona erecek ve niyetli geçirilecek sabır dolu saatler başlayacak. Gün boyu süren orucun ardından ise gözler akşam ezanına çevrilecek. İzmir'de Ramazan'ın ilk iftarı, 19 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00'da yapılacak. Güneşin batışıyla birlikte okunacak akşam ezanı, İzmirli Müslümanları iftar sofrasında bir araya getirecek.

KİMLER ORUÇ TUTMAKTAN MUAF SAYILIR?

Ramazan ayında oruç tutmak farz olsa da İslam dini, insan sağlığını ve yaşam koşullarını gözeterek bazı istisnai durumlarda kolaylık sağlıyor. Diyanet kaynaklarına göre, sağlığı veya içinde bulunduğu şartlar oruç tutmaya elverişli olmayan kişiler için belirli ruhsatlar bulunuyor.

Özellikle iyileşme umudu olmayan ağır hastalar ile oruç tutamayacak kadar yaşlı ve düşkün olan vatandaşlar, oruç tutmak yerine fidye vererek bu ibadetten sorumlu tutulmuyor. Benzer şekilde, uzman doktor kontrolünde 'oruç tutarsa hastalığı artar' raporu olanlar da sağlıklarını riske atmamak adına oruçlarını erteleyebiliyor.

GEBELİK, YOLCULUK VE ZORLU ÇALIŞMA ŞARTLARI

Oruç muafiyetinde sadece hastalık değil, yaşam koşulları da etkili oluyor. Örneğin, kendisinin veya bebeğinin zarar görmesinden endişe eden hamile ve emziren anneler, bu süreçte oruç tutmayabilirler. Ayrıca en az 90 kilometrelik bir sefere çıkan yolcular, niyet etmemek kaydıyla oruçlarını erteleyebilir; ancak sefere çıktıktan sonra başlayan bir orucun mazeretsiz bozulmaması esas alınıyor. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan, aç kaldığında sağlığı ciddi tehlikeye girecek olan işçiler de durumları düzelene kadar oruçlarını kazaya bırakma hakkına sahip bulunuyor.