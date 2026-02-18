SON MÜHÜR-Cumhur Erkek-Yargı dünyasında bu akşam gözler Ankara’dan gelecek kararname haberlerine çevrildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geldikten sonra kısa sürede operasyonel gücü, kurumsal dönüşüm vizyonu ve saha tecrübesiyle dikkatleri üzerine çeken Ali Yeldan’ın, Adalet Bakan Yardımcısı olarak görevlendirileceği konuşuluyor.

Ankara Kulisleri Hareketli: Kararname Bu Akşam mı?

Edinilen kulis bilgilerine göre; başarılı çalışmalarıyla yargı camiasında takdir toplayan Ali Yeldan’ın birkaç gündür Ankara’da temaslarda bulunduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bu hafta içi atayacağı 3 isidem biri Ali Yeldan'ın isminin netleştiği ve kararnamenin bu akşam resmiyet kazanmasına "kesin gözüyle" bakıldığı ifade ediliyor.

İzmir’de "Ali Yeldan Farkı"

Ekim 2024’te İzmir’de göreve başlayan Yeldan, mesleki birikimini adliyeye yansıtarak adeta bir "vizyonel dönüşüm" başlatmıştı. Eğer kulislerdeki bu atama gerçekleşirse, Yeldan arkasında şu önemli başarıları bırakarak Ankara’ya gidecek:



Operasyonel Kararlılık: Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede binlerce kolluk kuvvetinin katıldığı dev operasyonları bizzat koordine ederek sokağa güven getirdi.

Fiziksel ve Sosyal Dönüşüm: İzmir Adliyesi personelinin çalışma şartlarını ve sosyal donatılarını modernleştirerek kurumsal aidiyeti en üst seviyeye taşıdı.

Deprem Güvenliği: Adliye bloklarının güçlendirilmesi çalışmalarını makamından değil, bizzat şantiyeden takip ederek devlet ciddiyetini sahaya yansıttı.

Toplumsal Entegrasyon: STK’larla kurduğu güçlü iş birliği ve mahkûmların topluma kazandırılması projeleriyle adaletin sadece cezalandıran değil, onaran yüzünü gösterdi.

Yargıda Yeni Dönemin Şifreleri

Ali Yeldan isminin Bakan Yardımcılığı için geçmesi, yargı kulislerinde "tecrübe ve liyakatin sahaya yansıması" olarak yorumlanıyor. Yeldan’ın İzmir’de kısa sürede sağladığı dinamizmin, Bakanlık bünyesindeki yeni projelerde de kilit rol oynaması bekleniyor. Gözler şimdi, bu akşam yayımlanması beklenen kararnamede.