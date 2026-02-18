Türk sinemasının usta ismi Metin Akpınar'ın yaklaşık iki yıl önce mahkeme kararıyla resmen tanınan biyolojik kızı Duygu Nebioğlu, açtığı hukuk savaşında önemli bir zafer kazandı. Babalık sorumluluklarının ihmal edildiği ve manevi zarara uğratıldığı gerekçesiyle yargıya başvuran Nebioğlu’nun haklılığı, Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tescillendi. Mahkeme heyeti, uzun süren incelemelerin ardından ünlü aktörün kızı Nebioğlu lehine 6 milyon liralık manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Geçmişin izleri adliye koridorlarında karşılık buldu

Yeşilçam’ın duayen aktörü Metin Akpınar ile Suphiye Orancı’nın 1980’li yıllarda yaşadığı evlilik dışı birliktelikten dünyaya gelen ikiz kardeşlerden biri olan Duygu Nebioğlu, hayatı boyunca eksikliğini hissettiği babalık yükümlülükleri için adalete sığınmıştı. Yıllar süren belirsizliğin ardından babalık davasını kazanan Nebioğlu, bu kez yaşadığı manevi yıkımın telafisi için hamle yaptı. Mahkeme tarafından hükmedilen 6 milyon liralık tazminat tutarı, bu tür davalarda verilen emsal kararlar arasında dikkat çekici bir yer edindi.

"Annem hakkındaki yalan beyanlar resmi kayıtlara geçti"

Davanın sonuçlanmasının ardından sosyal medya platformları üzerinden duygularını paylaşan Duygu Nebioğlu, kararın kendisi için bir huzur kaynağı olduğunu ifade etti. Süreç boyunca kendisini en çok yaralayan noktanın, Metin Akpınar'ın annesi Suphiye Orancı hakkında sarf ettiği ifadeler olduğunu vurgulayan Nebioğlu, babasının "tek gecelik ilişki" iddiasının bir yalan beyan olduğunun resmiyet kazandığını belirtti. Yıllardır omuzlarında taşıdığı yükün hafiflediğini söyleyen Nebioğlu, gerçeğin ortaya çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mücadele yeni bir boyuta taşınıyor: "Her şeyi anlatacağım"

Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminat davasının bir son değil, aslında yeni bir başlangıç olduğunu işaret etti. Annesinin kendilerini terk ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Nebioğlu, kardeşleriyle birlikte yetimhaneye bırakılma süreçlerindeki karanlık noktaları aydınlatmaya kararlı olduğunu söyledi. Mücadelesine devam edeceğini ve kamuoyunun bilmediği pek çok gerçeği paylaşacağını açıklayan Nebioğlu’nun bu çıkışı, davanın magazin ve hukuk dünyasındaki yankılarının daha uzun süre devam edeceğini gösteriyor.