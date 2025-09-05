Son Mühür- Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin merkezinde yer alıyor.

Uzun süredir aldatma, şiddet iddiaları, mesaj ifşaları ve tartışmalarla adından söz ettiren Icardi, 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda Wanda Nara ile noktalamıştı. Ayrılığın ardından Arjantinli oyuncu, oyuncu China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Çocukların velayeti krize döndü

Boşanmanın ardından çiftin en büyük anlaşmazlık konusu kızlarının velayeti oldu. Wanda Nara, Icardi’yi çocuklarıyla yeterince ilgilenmemekle suçlarken, Arjantinli futbolcudan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

“Sessizlik işinize mi geliyor?”

Icardi, resmi hesabından yaptığı uzun açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Che, bana mı öyle geliyor yoksa bir haftadır çok sessizsiniz? Ne oldu? Çocuk hakları savunucusunun raporu sizi şaşırttı mı?

Troller ordusu hazırlıksız mı yakalandı? Bazı ‘gazetecilerin’ tam bir sessizlik içinde olması tesadüf mü? Aile kanalının konuyla ilgili tek kelime etmemesi de tesadüf mü?

Amerika’nın ucuz dedikodu programlarının hiçbir şey dememesi de mi tesadüf? Gerçek, dürüst ve saygılı olmalı. Gerçeği aktarmak herkes içindir. Gerçek ve huzurlu bir vicdanla yaşamanın bir bedeli vardır ama o bedel satılık değildir.”

“Maskeler düşüyor”

Yıldız futbolcu, hakkında çıkan haberlerin kaynağının Wanda Nara olduğunu öne sürdü: “En başından beri söylediğim gibi, maskeler düşüyor. Partnerime ve bana delilsiz şekilde saldıranlar, şimdi neden suskun?

Çünkü yanlış hatırlamıyorsam, bunlar beni ‘batırmaya’ çalışan, ‘kaynaklarının’ söylediklerini papağan gibi tekrarlayan kişilerdi.

Ama unuttukları bir şey vardı: Ben dedikodu bataklığında yaşamıyorum. Her zaman doğru olanı yaptım, adaletle, doğrulukla, gerçekle ve en önemlisi de BEN GERÇEĞİM.”

“Kızlarım hak ettikleri hayata kavuşacak”

Icardi, açıklamasının devamında çocukları için mücadele ettiğini belirterek şu sözleri dile getirdi: “Kanıtlar ortada. Çok yakında iki prensesim yaşlarına uygun, hak ettikleri hayatı yaşayabilecekler.

Daha önce benimle birlikte yaşadıkları o mutlu hayatı. O hayatı ellerinden alıp bizi yalanlarla dolu bir cehenneme sürükleyenlerden önce.”