Son Mühür- Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında evlenmiş, 2016’da kızları Ada’yı kucaklarına almıştı.

Çift, 2019 yılında yollarını ayırsa da ayrılık sonrası dostane tavırlarıyla örnek gösterilmişti. Kızlarıyla birlikte sık sık tatile çıkan ve aile bağlarını koruyan ikili, bu yönleriyle takdir toplamıştı.

“En yüksek duygumuz sevgi”

İşiten, programda yaptığı açıklamada Kaygılaroğlu’na olan saygı ve sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “En naif yerde en yüksek duygumuz sevgi. Onun adına da konuşabilirim.

Evladımız olmamış olsaydı da yine bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu.” Bu ifadeler, ikilinin boşanmış olmalarına rağmen birbirlerine duydukları bağın sürdüğünü ortaya koydu.

“Kırmadan, dökmeden ayrıldık”

Ayrılık sürecine de değinen İşiten, sürecin yıpratıcı olmadığını vurgulayarak, “Kırmadan, dökmeden öyle ayrılınca hiç öfkelenecek bir şeyin olmuyor. Biz çok dürüstüz ve birbirimizi çok seviyoruz.” sözleriyle, ilişkilerinin saygı çerçevesinde sonlandığını belirtti.