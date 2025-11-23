Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 1994 yılında görev başında geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk anısına düzenlediği 26. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Genç gazetecileri teşvik etmeyi ve bağımsız basının önemini vurgulamayı amaçlayan yarışmada ödüller, prestijli Seçici Kurul'un yoğun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Deneyimli isimlerden oluşan seçici kurul toplandı

Yarışmanın Seçici Kurulu, sektörün önde gelen ve saygın isimlerinin katılımıyla bir araya geldi. Jüri Başkanlığını Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in üstlendiği kurulda, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu, gazeteci-yazarlar Faruk Bildirici ve Barış Pehlivan, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak gibi alanında yetkin birçok gazeteci, akademisyen ve sektör temsilcisi yer aldı. Değerlendirme toplantısında Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, İzmir Kent TV Haberi ve Haber Fotoğrafı dallarındaki birincilikler ile Hande Mumcu Özendirme Ödülleri sahiplerini buldu.

Başkan Tugay: Ödül, basın emekçisinin onurudur

Seçici Kurul üyeleriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu ödül organizasyonunun taşıdığı sembolik anlamın ötesinde, siyasi kısıtlamalar ve ekonomik zorluklara rağmen meslek onuruyla ayakta durmaya çalışan basın çalışanlarının emek hakkının teslimi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Başkan Tugay, jüri üyelerinin özgür ve bağımsız basının temel direği olan emekçilerin mesleklerine daha sıkı sarılmasını sağlayacak bir motivasyona katkıda bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Sizlerden sonra bu mesleği yapacak basın mensuplarının yoluna ışık tutan özverili çalışmalarınızdan ve yarışmamıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu çabalar sayesinde Türkiye'miz bir gün evrensel insan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade ve basın özgürlüğü alanlarında yüzünü yeniden dünyaya dönecektir."

Türenç: Türkiye'nin En saygın ödüllerinden biri

Toplantının açılışında konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nin Türkiye'nin en prestijli ve saygın ödülleri arasında yer aldığını vurguladı. Türenç, Barış Selçuk ve aynı kazada yaşamını yitiren meslektaşı Hande Mumcu'yu anarak, "Barış Selçuk bizim çok kıymetlimizdi. Nur içinde yatsınlar. Yaşasalardı şimdi duayen gazeteciler olacaktı. Yarışmaya çok sayıda eser katıldı. Hepsi çok değerli. Katılan tüm meslektaşlarımı şimdiden kutluyor, hepsini alkışlıyorum," dedi.

Ödül kazanan eserler ve gazeteciler

Seçici Kurul'un titiz değerlendirmesi sonucu ödül almaya hak kazanan eserler ve gazeteciler şöyle:

Kategori Birincilik Ödülü Hande Mumcu özendirme ödülü

İzmir Kent Haberi Nurcan Etik (Yenigün Gazetesi) – "Alevlerin arasında sayaç okumuşlar" Ömer Ceylan (9 Eylül Gazetesi) – "Oğlu falakaya yatırıldı, hayatını barışa adadı"

Ulusal Haber Özgür Cebe (Sözcü Gazetesi) – "Eşi benzeri görülmemiş skandal" İsmail Arı (Birgün Gazetesi) – "Yunus Emre'de soygun imzası"

İzmir Kent TV Haberi Yağmur Beril Varol & Şahin Karaşahin (Halk TV) – "Halk TV ekibine 'Kaçak' müdahale" Hakan Gözalan & Mustafa İç (Ekol TV) – "Zehirle beslenen topraklar"

Haber Fotoğrafı Mehmet Emin Mengüarslan (Anadolu Ajansı) – "Yangından kaçış" Mahmut Serdar Alakuş (Anadolu Ajansı) – "İzmir'de yangın nedeniyle tahliye edilen hastane yeniden hizmet vermeye başladı"

Barış Selçuk kimdir?

Gazetecilik kariyeri boyunca önemli işlere imza atan Barış Selçuk, 21 Eylül 1961'de Aydın'da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1986'da Yeni Asır Gazetesi'nde ekonomi muhabirliği ile mesleğe başladı. Ardından Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde parlamento muhabirliği de dahil olmak üzere politika haberlerini takip etti. Selçuk, 5 Ağustos 1994 tarihinde, Tansu Çiller ve Murat Karayalçın'ın fındık taban fiyatı açıklamasını izlemek üzere Giresun'a giderken, muhabir arkadaşı Hande Mumcu ve diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybetmişti.