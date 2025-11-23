Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürüttüğü eğitim destek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilçam Mahallesi'nde bulunan Şehit Musa Can Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokuluna iki adet zeka geliştirici masa oyuncağı hediye edildi. Oyuncağın teslim törenine katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, cihazların tanıtımını bizzat yaparak, eğitime yapılan yatırımın Bornova'nın geleceği anlamına geldiğini vurguladı.

Okullara nitelikli materyal desteği

Bornova Belediyesi, okulların fiziksel ihtiyaçları olan boya-badana, tadilat ve çeşitli malzeme tedariki gibi hizmetlerin yanı sıra, öğrencilerin gelişimine odaklanan projelere de ağırlık veriyor. Bu yeni adım, bölgedeki Şehit Musa Can Okulları'nın eğitim kalitesini artırma amacını taşıyor. Belediye ekiplerince temin edilen ve çocukların hem eğlenmesini hem de bilişsel becerilerini geliştirmesini sağlayacak olan iki adet hareketli masa oyuncağı, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Teslim töreni, öğrencilerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşti. Başkan Ömer Eşki, yeni oyuncakları öğrencilere ilk kez bizzat tanıtarak, onlarla birlikte kısa bir deneme gerçekleştirdi.

Başkan Eşki: "Eğitime yapılan yatırım, Bornova'nın geleceğidir"

Başkan Eşki, törende yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkat çekerek, Bornova Belediyesi'nin bu alandaki kararlılığını yineledi. Eşki, "Biz Bornova Belediyesi olarak çocuklarımızın daha kaliteli, daha huzurlu ve güvenli bir öğrenme ortamına sahip olması için durmaksızın çalışıyoruz. Okullarımızın gereksinimlerini yakından izliyor, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli ve güçlü bir iş birliği yürütüyoruz. Çünkü en temel inancımız şudur ki, eğitime yapılan her yatırım, doğrudan Bornova'nın aydınlık geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.

Öğrencilerin yeni oyuncaklarla yaşadığı heyecanı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eşki, çocuklardan aldığı pozitif enerjinin, kendisi ve ekibi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Okul idaresinden teşekkür

Hediye edilen zeka geliştirici oyuncaklar nedeniyle Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkürlerini ileten okul yönetimi ve öğretmenler, bu tip desteklerin eğitim ortamını zenginleştirdiğini vurguladı. Okul idaresi, sağlanan bu tür katkıların öğrencilerin öğrenme süreçlerine olan motivasyonunu önemli ölçüde artırdığını ve eğitim kalitesine olumlu yansıdığını belirtti.