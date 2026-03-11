İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Fatma Kara’yı sokak ortasında darbederek ölümüne neden olan tutuklu sanık O.G.’nin yargılanma süreci resmen başladı. Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkan sanık, olay anını anlatırken suçlamaları reddeden ifadeler kullandı. Duruşma salonunda maktul yakınları ile sanık arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, davanın seyri açısından kritik tanık beyanları dinlendi.

"Kendimi kaybettim, öldüğünü karakolda öğrendim"

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen tutuklu sanık O.G., olay günü Fatma Kara’nın bakıcı olarak görev yaptığı eve giderek kendisiyle konuşmak istediğini dile getirdi. Yolda yürüdükleri esnada aralarında tartışma çıktığını iddia eden sanık, ayrılmak istediğini söylemesi üzerine Kara’nın kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Yaşanan gerginlik sırasında kontrolünü kaybettiğini savunan O.G., genç kadını sadece yere doğru ittiğini ve öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia etti. Olayın ciddiyetini ancak emniyette öğrendiğini söyleyen sanığın bu ifadeleri, salondaki maktul yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

"Kızımı sürekli tehdit ediyordu"

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Fatma Kara’nın babası Yılmaz Kara, sanığın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve kızının uzun süredir baskı altında olduğunu belirtti. Kızının sanık tarafından sürekli tehdit edildiğini vurgulayan acılı baba, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kaçma şüphesi gibi unsurları göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, eksik dosyaların tamamlanması ve delillerin incelenmesi amacıyla sanığın tutukluluğuna hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Adliye önünde örnek ceza çağrısı

Duruşma çıkışında açıklama yapan yapan baba Yılmaz Kara, kızının kaybından sonra hayatının altüst olduğunu ifade ederek adaletin yerini bulmasını istedi. Sanığın mahkemedeki beyanlarını "yalan" olarak nitelendiren Kara, verilecek kararın diğer kadın cinayeti davaları için örnek teşkil etmesi gerektiğini savundu. Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de adliye önünde hazır bulunarak davayı takip ettiklerini ve Fatma Kara için adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini kamuoyuna duyurdu.

Ne olmuştu?

Kan donduran olay, 11 Mart 2025 tarihinde Türkmen Mahallesi’nde meydana gelmişti. 35 yaşındaki O.G., 27 yaşındaki eski sevgilisi Fatma Kara ile sokakta tartıştıktan sonra genç kadını darbetmiş, Kara olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetten önce Fatma Kara’nın sanık hakkında "tehdit ve hakaret" gerekçesiyle açtığı davanın 18 Haziran 2025’te sonuçlandığı ve O.G.’ye bu suçtan 9 ay indirimsiz hapis cezası verildiği öğrenildi. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

