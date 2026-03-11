Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan Meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Gündem maddeleri meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu ve önergeler komisyona, komisyon raporları ise oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Kemalpaşa’daki Tarım ve Hayvancılık İhtisas Bölgesi planları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yeniden gündeme alındı. Yeni planlar, ihtisas komisyonlarının değerlendirmesine sunuldu. Özellikle İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na odaklanan süreçte, Tarım-Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu’nun AK Partili üyeleri planlara ret oyu verdi.

" Tugay'a güveni tam"

Toplantının gündem dışı bölümünde planlar hakkında söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “Bu yer Aziz Kocaoğlu döneminde belirlenmişti.2012 yılında başlamıştı. Plan 3’e bölünmüştü. Bugün ise komisyonlarda 600 metrekare inşaat düşünülmüş. Proje sahasında mülk sahipleri davalar açtılar. Davayı kazanmışlar. Sonra ikinci bir dava oldu. Mahkeme bilirkişi raporu doğrultusunda mahkemenin beyanın olarak bu alanın takibi alanı bilimsel çalışmaya dayanmadığını söylüyor. Planın tasarımı bilimsel, tarımsal olarak değiştirilmek zorunda. Bizim elimizde bir emsal artışı geldi. Bütün meclis üyelerini ilgilendirmektedir. Bu artış İzBB tarafından mı, Kemalpaşa tarafından mı gelmiş bilemiyoruz ama bugün planlamaya uğraştığımız bu alanlarda yüzde 25 kamu yararları amacı dışında değerlendirilemez. Bu alanda bir ÇED raporu olması gerekiyor. 2012 yılından beri olan bu plana bürokratlar çalışıyor. Ama bizden günler içinde değerlendirmemizi istiyorlar. Akıl tutulması yaşadığım diğer olay. İzBB Başkanı olarak size güvenim tam. Bu kentin kamu kararı haklarını koruyarak en doğru kararları vereceğinize olan inancım tam. Bu planın tekrar değerlendirileceğinden eminiz. Bu plan üzerinde mahkeme kararı var. Bu kararın aksine hiçbir şey yapamayız” dedi.