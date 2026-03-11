Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan Meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Gündem maddeleri meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu ve önergeler komisyona, komisyon raporları ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalar maddesinde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile AK Partili İzmir Milletvekili Atilla Kaya arasında geçen Torbalı Belediye Binası hakkında konuştu.

“Demir’in elini Vekil Kaya tuttu”

AK Partili Duman, “Torbalı ilçemizde AK Parti dönemi ile ilgili son zamanlarda gündemde oldukça yer aldı. O bina CHP ve AK Parti belediyeciliğinin büyük farkını ortaya koyuyor. Övünç Demir o bina ile ilgili ‘ 2026 yılının ilk ihalesi yarım kalan Torbalı Belediyesi Binası’nın ihalesi olacak, müjdeler olsun demişti. AK Partililerle birlikte ben bu binanın açılışını yapacağım demişti. Kendi de anladı ki sözünde duramadı, geri çekildi. Kendisinin elini tutan da AK Partili İzmir Milletvekili Atilla Kaya oldu. Kendisi İncirlatı’nda, Karabağlar’da kronik sorunları çözdü. Torbalı Belediye Binası’nın yapımını da el attı” dedi.

“Karşıyaka’da ayaklarınız birbirine dolandı”

Geçmiş dönemde Karşıyaka’nın belediye başkanlığı yapması üzerinden Tugay’a yüklenen AK Partili Duman, “Övünç Demir belediye binasının tapusunu nereden aldığını sanırım bilmiyor. Belediye binasının tapusunu İzBB’den aldı. Sanki yunan belediyesinden almış gibi tavırlar sergiliyor. Torbalı’da büyük sorunlar var. En son Torbalı’ya geldiğinizde beddua edip geri döndünüz. İzmir için kim kötülük düşünüyorsa ayakları birbirine dolansın dediniz. O saatten sonra da sanırım Karşıyaka’da ayaklarınız birbirine dolandı” dedi.