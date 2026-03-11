İzmir’in Bayındır ilçesinde eğitim gören Tireli anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Minik öğrenciler, ziyaret kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç ile makamında bir araya gelerek emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Dinç, çocuklarla sohbet ederek onların merak ettiği soruları yanıtladı.

Miniklere trafik kuralları anlatıldı

Ziyaret kapsamında emniyet bünyesinde görev yapan trafik eğitmenleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde özellikle yaya geçidi kullanımı, trafik ışıklarının anlamı ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken temel trafik kuralları hakkında öğrencilerin anlayabileceği şekilde bilgiler verildi.

Bu eğitimle küçük yaşta trafik bilinci kazandırılması ve güvenli davranış alışkanlıklarının geliştirilmesi amaçlandı.

Emniyet Müdürü Dinç’ten öğrencilere hediyeler

Program sırasında Bayındır İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, ziyarete gelen öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Miniklerin mutluluğu ve heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrenciler, emniyet personeliyle sohbet ederek polislik mesleği hakkında da bilgi alma fırsatı buldu.

Ziyaret hatıra fotoğrafıyla sona erdi

Gerçekleştirilen programın sonunda öğrenciler ve öğretmenleri, kendilerini ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç ve emniyet personeline teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

