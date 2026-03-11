Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan Meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Gündem maddeleri meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu ve önergeler komisyona, komisyon raporları ise oy çokluğu ile kabul edildi.

“Otobüs şoförleri geriye dönük mesailerini almıyor mu?”

İzmir genelinde hizmet veren elektrikli otobüsler hakkında ortaya çıkan, bir takım iddialara cevap isteyen AK Partili Meclis Üyesi Emrah Erol, “ ESHOT çalışanları ile ilgili bilgiler aldım. Elektrikli otobüs filosu ile ilgili çalışma yapmıştık. Yeteri kadarı kullanılmadığının bilgisi mevcut. Elektrikli otobüslerin menzilinden kaynaklı istenilen saatlerde istenilen yerlere varılmadığının bilgisini aldım. Sıkıntıdan dolayı mı çalışmıyor, tüm otobüslerimiz aktif bir şekilde çalışıyor mu bilgisini almak isterim. Otobüs şoförlerinin geriye dönük mesailerinin olduğu ve ödemelerinin yapılmadığının bilgisini verdiler. İZSU çalışanları da aynı şeyleri ifade etti” dedi.

"Buca Onat Tüneli'ndeki ev sahipleri arasında adaletsizlik mi var?"

Buca Onat Tüneli çevresinde evi hasar gören vatandaşlara Büyükşehir tarafından ya konut ya da kira ücreti teklifi edilmişti. Konu hakkında bazı tespitlerini paylaşan AK Partili Erol, “Buca Onat tünelinde kamulaştırılma ilgili bedeller belirlenirken belli başlı adaletsizlikler olduğu şikayeti geldi. Ben sorduğumda ise ‘karşı komşuma metrekaresi benden az olmasına rağmen bana verilenden daha fazla ücret verildi. Ben ücrete itiraz ettiğimizde hata oldu diye dönüş yapılmış. Ben böyle ufak bir meselenin olmadığını düşünüyorum. Bu hatalar yeri gelir kamu zararı oluşturur. Zarar da , vatandaşların da mağdur olmaması açısından araştırma yapılmalı” diye konuştu

"Konak Belediye Binası'nın inşaatı çalışmıyor, ödeme yapılmadı mı? "

Konak Belediye Binası’nın yapımının durduğunu söyleyen AK Partili Erol, “Bazı mülklerle ilgili el değiştirme durumu oldu. Konak Belediyesi’ni ilgilendiren konu olarak sizden önceki yönetimler, Tunç Bey ve Abdül Batur’un kendi aralarında yaptığı bir protokol vardı. 3 mülke karşılık Konak Belediye Binası yapılma anlaşması vardı. Bizim öngördüğümüz 3 tane mülkün fiyatı şuanda 2 tane belediye binası yapar vaziyette. Bu yerler Alanyalı Konağı, otopark, Tepecik pazaryerimiz. Konak Belediyesi’nde benzin istasyonunu hayata geçirmek adına mecliste karar almıştık. Aldığımız karar İzBB Meclisi’nde CHP tarafından ret edilmişti. Reddedilme sebebini anlayamamıştık. Ama sonra yerin Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacağını öngörememiştik. Bu 3 mülkün kıymeti 2 ya da 3 tane Konak Belediye Binası yapılabilecek vaziyette olduğunu öngörüyoruz. Bu mülkler artık gitti. Yaklaşık 3 ya da 5 aydır bu mülklerin alınmasına karşılık Konak Belediye Binası yapılırken şuandaki müteaahite ücret ödenmediğinin bilgisini aldık. İnşaat 10 gündür ilerlemiyor, çalışmıyor. Bize teslim edilmesi gereken süre içinde teslim edilememesi dışında bu gecikmelerden kaynaklı daha da uzamakta. Büyükşehir ödeme yapmış olabilir ama Konak Belediyesi yapmamış olabilir” dedi.

Tugay’dan cevap!

AK Partili Erol’a cevap veren Tugay, “Dedikodular üzerine konuşuyorsunuz. Duydum ki, şeklinde ifadeler kullanıyorsunuz. Böyle şeyler yapmayın. Dedikodu ile yorum yapmaya devam ederseniz bu bilgi kirliliği olur. İnşaatın durmasının çok sebebi vardır. Zaman zaman gecikmeleri olduğu doğrudur. Telafi ediliyor. 2007 yılında alınmış 20 tane elektrikli otobüs var. Bunlardan bir tanesinde arıza var, yedek parça bekleniyor. Tünelin üzerindeki binalarda ise abartışmış söylentileri yanlış buluşuyoruz. Buna rağmen ısrarla provokasyon sağlanıyor. Değerlendirmenin hangi mantık üzerinden yapıldığını konuşmazsak yanlış bilgi olur. Yapının durumu farklı değerlendirmelere neden okur. Burası devlet kurumu. Kurum belli kurallara bağlı çalışır. Herkesin buna itiraz etme şansı vardır. Ama biz yardımcı olmaya çalışıyoruz . Bizim verdiğimiz teklif hiçbir yerde yok” dedi.