Gastronomi yazarı ve eleştirmen Vedat Milor, aylar önce Kafa TV’de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın yeniden gündemine oturdu. Milor’un “latte içen kız” ve “sigara kullanan kadın” çıkışı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

“Sabah latte isteyen kızla birlikte olamam”

Vedat Milor, programda ilişkilerdeki uyum konusuna değinerek kahve tercihleri üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı. Milor, “İtalya’da latte diye bir şey yok. Cappuccino’ya kadar kabul ediyorum. Sabah latte isteyen bir kızla birlikte olamam” dedi.

Açıklamasında yalnızca kahve tercihini değil, yaşam tarzı farklılıklarını da vurgulayan Milor, “Kız mesela badem ya da soya sütü istese bu da negatif benim için. Çünkü ileride her şeyime karışacak, ‘Tereyağı yeme, kaymak yeme sağlıksız’ diyecek” ifadelerini kullandı.

“Veganlara saygım var ama eşim vegan olamaz”

Vedat Milor, sözlerinin devamında vegan bireylere saygı duyduğunu ancak yaşam tarzı olarak kendisiyle uyumlu olmadıklarını belirtti. Milor, “Veganlara çok saygım var ama eşim vegan olsa çok zor olur. Benimle birlikteliği kolay olmaz.” diyerek görüşünü dile getirdi.

“Sigara içen bir kadınla birlikte olmam zor”

Milor, açıklamasında sigara konusuna da değindi. “Sigara içen, hele çok sigara içen bir kızla birlikte olmam çok zor olur. Ortak zevkler çok önemli” diyen Milor, kişisel tercihlerde benzerliklerin ilişkide belirleyici olduğunu vurguladı.

Sosyal medya ikiye bölündü

Vedat Milor’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Kullanıcıların bir kısmı Milor’un fikirlerini “kişisel tercih ve dürüstlük” olarak değerlendirirken, bazıları bu söylemleri “kadınların yaşam biçimini yargılamak” olarak eleştirdi.