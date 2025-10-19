Son Mühür- Son bölümde Şahika karakterine hayat veren Duygu Sarışın’ın sahnesi izleyicilerin gündemine oturdu. Dizide panik atak geçiren karakter, havuz kenarında soyunarak duygusal bir çöküş yaşadı. 37 yaşındaki oyuncunun bu sahnedeki performansı kadar fit fiziği de sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medyada övgü dolu yorumlar

Sahne yayınlandıktan sonra binlerce kullanıcı, Duygu Sarışın’a övgüler yağdırdı. “Kadınların ikisi de şov”, “Yaş performansına bakınca genç oyunculara taş çıkarırlar”, “Duygu hanım ne yapıyorsunuz!” gibi yorumlar kısa sürede gündem oldu. Burçin Terzioğlu ve Duygu Sarışın’ın sahneleri, dizi hayranları arasında büyük beğeni topladı.

Duygu Sarışın’dan cesur sahne

Oyunculuğu kadar estetik duruşu ve sahne cesaretiyle dikkat çeken Duygu Sarışın, sosyal medyada “bölüme damga vuran isim” olarak anıldı. İzleyiciler, karakterin yaşadığı psikolojik kırılmayı başarılı bir şekilde yansıttığı yorumunda bulundu.

Ben Leman, kadın karakterlerin içsel çatışmalarını, dayanışmalarını ve toplumsal baskılara karşı duruşlarını konu alıyor. Son bölümdeki sahnelerle birlikte dizinin izlenme oranlarında artış yaşandığı bildirildi. Sosyal medya kullanıcıları, dizinin yeni bölümünü merakla beklediklerini dile getirdi.