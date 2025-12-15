Son Mühür- Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 12 gündür yoğun bakımda tedavi altında bulunan Durbay’ın vefatı, Manisa’da büyük üzüntü yarattı. Durbay, bugün memleketinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Naaş Hatuniye Camii’ne getirildi

Saat 11.10 itibarıyla Gülşah Durbay’ın naaşı, on binlerce vatandaşın katılımıyla Hatuniye Camii’ne ulaştırıldı. Camii avlusunda geniş güvenlik önlemleri alınırken, cenaze namazının burada kılınacağı bildirildi. Törene siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Camii avlusunda duygusal anlar

Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz, cami bahçesinde yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Deniz, Gülşah Durbay ile yıllara dayanan yol arkadaşlıklarını ve dostluklarını anlattı.

“Başkanımızı değil, benim gülümü anlatacağım”

Konuşmasına “Başkanımızı değil, benim gülümü anlatacağım” sözleriyle başlayan Lal Deniz, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim gençlik kollarında kesişen ortak umudumuzun yolu önce dostluğa, ardından mükemmel bir kardeşliğe dönüştü. Gençliğimizin ruhunda o Manisa’nın parlayan yıldızı oldu. Yıllar geçtikçe hem mücadelemizde yükseldi hem de aynı anda birçok alanda eğitimini tamamladı.”

“Hastalığına inat eğitimini tamamladı”

Durbay’ın hastalık sürecine rağmen eğitimini sürdürdüğünü vurgulayan Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaç kişiliğin olabilir gülüm diye dalga geçtiğim Gülşah, hastalığından kaynaklanan halsizliğine inat eğitimine devam ettiği Hukuk Fakültesini bile tamamladı ve birçok diplomasına bir yenisini daha ekledi. Hayallerini kurduğumuzdan çok daha öte günleri birlikte yaşadık.”

“Adaylık sürecinde bile yol arkadaşlarını düşünürdü”

Durbay’ın siyaset anlayışına da değinen Deniz, Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olma sürecini şu sözlerle anlattı:

“Manisa’mızın ilk kadın belediye başkanı olma macerasında ve adaylık sürecinde bile yol arkadaşlarını düşünürdü. Genel Başkanımız Şehzadeler’den aday olmama arzu ediyor dediğinde, kendi meselesini bir kenara bırakıp ‘Seni nasıl adaylaştırabiliriz?’ diye düşünen biriydi.”

“Kemoterapi sonrası memleketinin sokaklarına koşardı”

Gülşah Durbay’ın görev bilincini ve çalışma azmini anlatan Lal Deniz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kemoterapinin yan etkileri nedeniyle sahneye çıkmadan hemen önce kusup, sahnede devleşen kentinin kadın lideri olduğunu ben bilirim. Tüm zorluklara rağmen büyük bir aşkla bağlı olduğu Manisa’nın sokaklarına koştuğunu, halkının arasına karıştığını ben bilirim.”

“Sen savaşçı olarak doğdun”

Deniz, Durbay’ın yaşam mücadelesini şu sözlerle tarif etti:

“Sen benim tanıdığım en güçlü kadınlardan birisin gülüm. Sen savaşçı olarak doğdun, mücadeleci olarak yaşadın ve bir an olsun bükülmeden dimdik aramızdan ayrıldın.”

Konuşmasında Durbay ile son günlerine de değinen Lal Deniz, Çeşme’de geçen son buluşmalarını anlattı:

“Bundan yalnızca üç hafta önce Çeşme’de bana son kez kalmaya geldiğini sen de biliyordun, ben de biliyordum. Açıkça konuşmadan uzun bir veda yaptık. O gün konuştuklarımız daima emanetim olacak.”

“Asla unutulmayacaksın”

Konuşmasının sonunda Gülşah Durbay’a veda eden Lal Deniz, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Hayır gülüm. Sen kısacık ömrüne unutulmayacak kadar güzel bir hikâye sığdırdın ve çok büyük başarılara imza attın. Asla unutulmayacaksın. Yüreğimdeki acıyı tarif edecek kelimem yok. İyi ki geçtin bu memleketten, iyi ki ışık saçtın hayatlarımıza. Seni çok özleyeceğiz.”