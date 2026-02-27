Son Mühür- 27 Şubat 2026 Cuma günü için altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını dahil olmak üzere serbest piyasa fiyatları açıklandı. Piyasalarda ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin yanı sıra bölgesel jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Altın fiyatları jeopolitik gelişmelerle dengeli seyir izliyor

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında yürütülen nükleer görüşmelerde sağlanan kısmi ilerlemeyle yatay bir seyir izliyor. Ancak Washington yönetiminin Batı Asya’daki askeri varlığını artırması, olası bir çatışma riskine bağlı olarak piyasaların temkinli duruşunu sürdürmesine yol açıyor.

Külçe altın önceki işlem gününde yüzde 0,4 yükseliş kaydederek ons başına 5 bin 190 dolardan işlem gördü. Bu yükselişle birlikte değerli metal, haftalık bazda kazanç yönünde hareket etti. Umman kaynaklı bilgilere göre, ABD ve İran, perşembe günü müzakerelerde “önemli ilerleme” kaydettiklerini ve görüşmelerin gelecek hafta devam edeceğini duyurmuştu. Buna karşın ABD’ye yakın bir kaynak, yetkililerin elde edilen ilermeden tam olarak tatmin olmadığını belirtti.

ABD-İran geriliminin altına etkisi

ABD ile İran arasında nükleer faaliyetler konusundaki gerilim devam ediyor. Trump yönetiminin 2003’ten bu yana bölgedeki en büyük askeri yığınağı talimatlandırmasının ardından taraflar karşılıklı tehdit mesajları verdi. Bu durum, altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının oluşmasına neden oldu.

1973’ten bu yana kaydedilen en uzun aylık yükseliş serisi

Ocak ayının son haftasında rekor seviyeyi test eden altın, kısa süreli bir düzeltme yaşadı. Ancak yeniden ons başına 5 bin doların üzerine çıkarak, 2026 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Külçe altın, art arda yedinci aylık yükselişini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Böyle bir durum gerçekleşirse, 1973’ten bu yana kaydedilen en uzun aylık yükseliş serisi tamamlanmış olacak.

Piyasalardaki uzun soluklu yükselişi destekleyen faktörler arasında jeopolitik belirsizlikler, ticaret gerilimleri, doların değer kaybı beklentisi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığı ile ilgili tartışmalar yer alıyor.

ETF Yatırımlarında Canlanma

Piyasalarda nispeten istikrarın sağlanması, yatırımcı ilgisini altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönlendirdi. Bu hafta kaydedilen fon girişleri, ayın başındaki çıkışları büyük ölçüde telafi etti.

Fed faiz kararları piyasaların takibinde

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasıyla ilgili açıklamaları da yakından izliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda düşüş kaydedilmesi halinde bu yıl birkaç faiz indiriminin mümkün olabileceğini ifade etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise iş gücü piyasasındaki olumlu görünümün devam etmesine rağmen 2026’da toplam bir puanlık faiz indirimi çağrısını yineledi.

27 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın: 7.334 TL

Çeyrek altın: 12.238 TL

Yarım altın: 24.460 TL

Tam altın: 48.231 TL

Cumhuriyet altını: 48.689 TL

Gremse altın: 120.947 TL

Ons altın: 5.187 USD