Son Mühür- Orta Doğu merkezli jeopolitik riskler Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yeni bir satış dalgasına zemin hazırlamış görünüyor.

Bankacılık endeksinde yüzde 2'yi aşan düşüşlerin görüldüğü günde BIST 100 endeksi 13.650 puan seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

Savunma sanayisinin pozitif ayrıştığı günde havacılık sektöründeki düşüş yüzde 2'yi aşmış durumda.



Vadeli kontratların son günü...



BIST 100 endeksinin performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Bugün vadeli kontratları son işlem günü, onun bir tedirginliği vardı. Genel olarak piyasada endeksi 14.500 seviyesi test edildikten sonra sonra zayıf seyrini sürdürüyordu.

Ancak bugün hem kontratların son günü olması hem de bu İran’la ABD arasındaki görüşmelerde sıkıntı yaşandığına dair haberlerin gelmesiyle gerilim arttı'' hatırlatmasında bulundu.



Savaşın ayak sesleri...



''ABD’den gelen İsrail Büyükelçiliği’nde görevli personelin Büyükelçiliği boşaltması talimatı ve Çin’in İran’daki personelinin ülkeden ayrılması yönündeki telkinleri sonrası savaşın ayak seslerinin çok yaklaştığına dair piyasalarda bir endişe oluştu'' diyen Murat Bilen,

''Genel anlamda satışların kaynağı bu destek olarak 13.577 olarak ilk nokta olarak görüyorum. Ancak çatışmanın başlaması halinde bu desteğin aşağı doğru kırılması çok mümkün görünüyor.

12.750 seviyesinde de endeksin desteği bulunuyor. Yatırımcıların riskli pozisyonlardan uzak durmasında şimdilik fayda görüyorum'' uyarısında bulundu.