CHP'nin ilçe başkanları Karşıyaka'da CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile bir araya geldi. Toplantı kapsamında örgüt çalışmaları ve yol haritası ele alınırken, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten toplantıyla ilgili olarak paylaşım geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çağatay Güç, "CHP İzmir İl Örgütü olarak Karşıyaka’da ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. Güçlü örgüt yapımız, çalışkan kadrolarımız ve halkımızla kurduğumuz samimi bağla iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz." dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün paylaşımı şu şekilde:

"CHP İzmir İl Örgütü olarak Karşıyaka’da ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. Güçlü örgüt yapımız, çalışkan kadrolarımız ve halkımızla kurduğumuz samimi bağla iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz. İzmir’imizin geleceği için stratejimizi netleştiriyor, halkımızın sorunlarını halkımızla birlikte çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ülkemiz ekonomik buhrandan çıkacak ve yeniden yüzleri güldürecek.

Çünkü halkımızın umudu Cumhuriyet Halk Partimizdedir!"