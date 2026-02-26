Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kamuoyuyla paylaşılan güncel "Haftalık Para ve Banka İstatistikleri", ülke ekonomisinin can damarı olan rezervlerdeki son durumu gözler önüne serdi. 20 Şubat tarihi itibarıyla sona eren işlem haftasına dair veriler, merkez bankasının toplam rezerv miktarında kayda değer bir düşüşün yaşandığını teyit ediyor. Bir önceki haftaya oranla 5 milyar 706 milyon dolarlık bir erime gözlemlenen toplam rezervler, bu gerilemenin ardından 206 milyar 78 milyon dolar seviyesine demirledi.

Brüt döviz rezervlerinde sert geri çekilme

Ekonomi yönetiminin yakından takip ettiği kalemlerin başında gelen brüt döviz rezervlerinde, şubat ayının bu kritik haftasında oldukça keskin bir aşağı yönlü ivme kaydedildi. Haftalık bazda 5 milyar 941 milyon dolar tutarında bir azalış yaşayan brüt döviz stokları, bir önceki periyotta bulunduğu 79 milyar 586 milyon dolar seviyesinden 73 milyar 645 milyon dolara kadar geriledi. Bu hareketlilik, piyasalardaki likidite yönetimi ve döviz arz-talep dengesi açısından haftanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Altın rezervleri pozitif ayrışmaya devam ediyor

Döviz kalemlerinde yaşanan kayıpların aksine, Merkez Bankası’nın altın varlıkları 20 Şubat haftasında sınırlı da olsa bir yükseliş trendi sergileyerek toplam rezerv tablosunda dengeleyici bir rol üstlendi. Haftalık istatistiklere göre, altın rezervleri 234 milyon dolarlık bir artış ivmesi yakalayarak 132 milyar 199 milyon dolar seviyesinden 132 milyar 433 milyon dolara ulaştı. Değerli metal stoklarındaki bu yukarı yönlü seyir, döviz rezervlerindeki sert düşüşün toplam bakiyedeki etkisini bir nebze de olsa yumuşatan bir faktör olarak kayıtlara geçti.

