Son Mühür- ABD ve İran arasındaki gerilimin ardından Morgan Stanley'in Türkiye ekonomisiyle ilgili sıcak para uyarısı nedeniyle satış ağırlıklı bir gün geçiren BIST 100 endeksi günü 240.90 puan düşüşle 13.809 seviyesinde kapatmıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.22'lik düşüşle 13.780 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Nvidia beklentilerin üzerinde açıkladı...



Kürsel piyasalarda merakla beklenen teknoloji devi Nvidia'nın bilanço rakamları belli oldu. 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraan Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nividia'nın rakamları sonrası Asya borsaları karışık seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 geriledi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



ABD ve İran gerilimiyle yönünü yukarı çeviren ons altın 5.196 dolardan, gram altın 7.332 TL'den, gümüş 89.34 dolardan,

Brent petrol 71.01 dolardan,

Bitcoin 68.318 dolardan işlem görüyor.

